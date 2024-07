Natalia Siwiec od jakiegoś czasu przebywa w Polsce i okazuje się, że ma też ważny powód. Paparazzi przyłapali właśnie celebrytkę na rodzinnym spacerze i towarzyszył jej nie tylko mąż, ale i córka. Mia to już naprawdę duża dziewczynka i ma prawdziwe powody do radości. Wystarczy spojrzeć na to, co trzyma w ręku...

Natalia Siwiec z rodziną na mieście. Miała co świętować

Natalia Siwiec jeszcze do niedawna chwaliła się w mediach społecznościowych egzotycznymi kadrami z Meksyku, gdzie razem z mężem i córką zamieszkali w Tulum. Ostatnie tygodnie para spędziła jednak w Polsce i być może będą musieli zostać w kraju na dłużej, bo Mia właśnie skończyła zerówkę i od września zaczyna przygodę ze szkołą. Na zdjęciach paparazzi widać, jak dziewczynka dumnie trzyma dyplom ukończenia przedszkola. Mia to już duża dziewczynka!

Na zdjęciach uwagę zwraca też Natalia Siwiec z dość zamyśloną miną i torebką za prawie 35 tys. zł... Zobaczcie wszystkie zdjęcia!