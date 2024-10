Paulina Sykut-Jeżyna przez ostatnie lata wyrosła na jedną z największych gwiazd Polsatu i nie tylko nadal pracuje jako pogodynka, jest też prowadzącą "Taniec z Gwiazdami", a ostatnio razem z Krzysztofem Ibiszem prowadzą poranki w "Halo tu Polsat". Teraz dziennikarka zabrała głos na temat nowej śniadaniówki Polsatu. Padły zaskakujące słowa!

Paulina Sykut-Jeżyna w rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską poruszyła temat telewizji śniadaniowej. Dziennikarka nie ukrywa, że "Halo tu Polsat" cieszy się ogromną popularności i sympatią widzów. Nowa śniadaniówka już wyprzedziła konkurencję. Co o tym sądzi Paulina Sykut-Jeżyna?

Świetnie się tam czuje, wiadomo, że to są początki dla nas wszystkich, docieramy się. Fajnie, że wystartowaliśmy z takiego wysokiego pułapu, bo jesteśmy w zasadzie pośrodku, więc wyprzedzamy konkurencję i to taką, która jest kilkanaście lat na rynku, więc to jest ogromny sukces dla nas.

powiedziała wprost Paulina Sykut-Jeżyna