Paulina Sykut-Jeżyna to polska prezenterka telewizyjna, dziennikarka i osobowość medialna. Zyskała popularność dzięki pracy w telewizji, zwłaszcza jako prowadząca programy rozrywkowe i talk-show. Jest znana z jej profesjonalizmu oraz uśmiechu, a jej styl prowadzenia przyciąga dużą liczbę widzów. Sykut-Jeżyna była związana z wieloma stacjami telewizyjnymi, w tym z Polsatem, gdzie prowadziła m.in. programy takie jak "Taniec z Gwiazdami". Poza pracą telewizyjną jest również aktywna na mediach społecznościowych, gdzie często dzieli się momentami z życia prywatnego oraz zawodowego.

Paulina Sykut-Jeżyna 7 stycznia 2025 roku obchodziła 44. urodziny. Na profilach w social mediach pojawiła się masa życzeń zarówno od rodziny, przyjaciół jak i fanów prezenterki. Do grona osób, które złożyły szczere życzenia Paulinie, dołączyła m.in. Daria Syta, Katarzyna Łaska i Julia Żugaj, która na swoim profilu na Instagramie napisała:

Nie obyło się również bez pięknego bukietu czerwonych róż, który Paulina dostała od swojego męża. To właśnie z tymi pięknymi kwiatami Paulina Sykut-Jeżyna dodała najnowsze nagranie, w którym dziękuje za liczne życzenia.

Jeszcze pod samym postem na koniec dnia pojawiło się mnóstwo miłych słów i życzeń od fanów solenizantki, którzy pisali:

Paulina Sykut-Jeżyna jest mężatką. Jej partnerem życiowym jest Piotr Jeżyna, z którym wzięła ślub w 2012 roku. Para poznała się kiedy Paulina miała zaledwie 15 lat, a Piotr 25 lat. Początkowo zaczęło się od przyjaźni, dopiero później pojawiło się uczucie i po dwóch latach znajomości Paulina i Piotr postanowili, że stworzą związek.

To nie było tak od razu, jeszcze dwa lata minęły, zanim zostaliśmy parą, bo ja dojrzałam do tego, on też. To nie było od razu takie oczywiste. (...) To było takie uderzenie, największe w życiu, starzała Amora

- dodała prezenterka.