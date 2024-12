Polsat za pośrednictwem Facebooka poinformował o szczegółach dotyczących "Wielkiego Kolędowania z Polsatem". Zapowiada się nostalgiczny, pełen emocji koncert, który widzowie będą mogli oglądać wyłącznie na Polsacie.

"Wielkie Kolędowanie z Polsatem" to już tradycja. Rodziny przy stołach włączają Polsat, gdzie mogą podziwiać piękne wykonania kolęd. Tym razem wydarzenie będzie prowadzone przez ulubieńców publiczności Paulinę Sykut-Jeżynę i Olka Sikorę. Kolędowanie odbędzie się w Wigilię o godzinie 16:50. Wydarzenie ma miejsce w jednym z krakowskich kościołów.

Radosną nowiną na swoich social mediach podzielił się również Aleksander Sikora, który pokazał kulisy wydarzenia. Duet Paulina i Olek to jeden z ulubionych duetów telewizyjnych fanów. Znani są już prowadzący show, a kto wystąpi na "Wielkim Kolędowaniu Polsatu" w 2024 roku? Lista jest już znana! Kolędy zaśpiewają m.in.

Zaśpiewane zostaną najbardziej znane i uwielbiane kolędy. Nie zabraknie: "Pójdźmy wszyscy do stajenki", "Gdy się Chrystus rodzi", "Bóg się rodzi", "Przybieżeli do Betlejem", "Anioł pasterzom mówi", "Z narodzenia Pana" i wielu innych pięknych kolęd.

Co roku kolędowanie z Polsatem jest obowiązkowym punktem Wigilii w milionach polskich domów. Ale tak rodzinnego, przepełnionego emocjami koncertu nie było dawno. Kraków kocha artystów z wzajemnością, więc wspaniali wykonawcy, których zaprosiliśmy do wspólnego śpiewania, włożyli w każdą z piosenek całe swoje serce i talent. Dawno nie mieliśmy też tak entuzjastycznej publiczności, która, kolędowała razem z artystami, klaskała i wzruszała się do łez. Jestem pewna, że tę magię i jedyną w swoim rodzaju krakowską atmosferę poczują także widzowie w wigilijny wieczór w Polsacie

- wyjawiła Nina Terentiew członkini Rady Nadzorczej Polsatu,.