Paulina Sykut opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia, a fanki zachwyciły się jej jesienną stylizacją. Gwiazda Polsatu pokazała look, który idealnie sprawdzi się w chłodne jesienne dni. Paulina Sykut udowodniła, że zwiewne, kolorowe spódnice możemy nosić nie tylko latem. Tylko spójrzcie jak wystylizowała ją prowadząca "Halo tu Polsat" i "Taniec z Gwiazdami".

Reklama

Paulina Sykut zachwyca w jesiennej stylizacji

Lato w tym roku długo nas rozpieszczało, a niektórzy już wyczekiwali jesieni żeby wyciągnąć z szafy jesienne stylizacje. Teraz, kiedy zrobiło się już chłodniej gwiazdy chętnie pokazują swoje najnowsze looki. Ostatnio Roksana Węgiel pokazała się w obłędnym płaszczu na jesień, a Małgorzata Kożuchowska pokazała się w butach, które będą hitem jesieni 2014. Teraz swoją jesienną stylizacją pochwaliła się również Paulina Sykut. Prowadząca "Taniec z Gwiazdami" i "Halo tu Polsat" opublikowała na swoim profilu na Instagramie nowe zdjęcia i oczarowała swoim wyglądem.

Paulina Sykut pokazała się w zwiewnej spódnicy w zwierzęcy wzór w różowych odcieniach. Połączyła ją z szarym swetrem, a całość dopełniły modne dodatki. Tylko spójrzcie na ten look!

Instagram @paulinasykutjezyna

Paulina Sykut połączyła swój look z brązowymi botkami w kowbojskim stylu i małą brązową torebką. Całość uzupełniła jasnym kapeluszem. W swojej jesiennej stylizacji prezentowała się zjawiskowo! Jesienny look Pauliny Sykut idealnie sprawdzi się nie tylko na spotkanie z przyjaciółmi, ale również do pracy. My uwielbiamy połączenia delikatnych stylizacji z mocnymi dodatkami. Zwiewna spódnica świetnie sprawdzają się nie tylko latem, ale również jesienią.

Fani Pauliny Sykut są zachwyceni jej stylizacją. Pod fotkami pojawiło się mnóstwo komentarzy:

Zobacz także

Chętnie zgapię całą stylizacje

Bardzo ładnie Paulinko

Prześlicznie pani wygląda komentują fani.

Instagram @paulinasykutjezyna

Paulina Sykut podczas oficjalnych imprez czy w programach, które prowadzi zawsze pokazuje się w eleganckich i kobiecych stylizacjach. Fanki uwielbiają styl ubierania gwiazdy Polsatu i jak widać, pokochały również jej codzienne looki.

Wam również podoba się jesienna stylizacja Pauliny Sykut?

Przypominamy, że kilka tygodni temu połączenie zwiewnej kreacji z jesiennymi dodatkami zaprezentowała również inna gwiazda. Agnieszka Woźniak-Starak pokazała idealne połączenie na jesień, a jej sukienka i buty stworzyły hitowy duet.

Reklama

Zobacz także: Paulina Sykut-Jeżyna po latach wyznała, że zmaga się z chorobą. "Ból nauczył mnie pokory"