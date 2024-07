Heidi Klum wzięła udział w imprezie Nickelodeon Kid’s Choice Awards w Kalifornii. Choć to impreza, w której dzieci wybierają swoich ulubionych wykonawców, modelka wybrała na nią całkiem „dorosłą” sukienkę. Było to niebieskie, połyskliwe mini z graficznym wzorem z kolekcji Atelier Versace. Gwiazda dodała do tej kreacji białe sandały na wysokiej szpilce wiązane w kostce tego samego domu mody. Naszym zdaniem Heidi Klum powinna dostać tego wieczoru jakąś nagrodę! Zgadzacie się z nami?! Co myślicie o jej kreacji? CZEKAMY NA WASZE OPINIE!

