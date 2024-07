Amber Heard na hollywodzkiej premierze swojego nowego filmu "The Adderall Diaries" pojawiła się w stylizacji pod kolor... czerwonego dywanu. Pozornie skromny look opierał się na kontrastujących fakturach: seksowna sukienka australijskiego projektanta Diona Lee łączyła satynę i matową tkaninę, a całość uzupełniały atłasowe szpilki. Do tego rozświetlona cera oraz włosy ułożone w niedbałe fale i... recepta na udany look gotowa. Zgadzacie się, że Amber wyglądała świetnie? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

