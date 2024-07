Na imprezie MTV EMA PRE-PARTY pojawiły się najważniejsze gwiazdy muzyki młodego pokolenia, m.in. Margaret - zdobywczyni nagrody dla najlepszego polskiego artysty, czy - jak zawsze oryginalna - Sarsa z torebką-rakietą.

Nie zabrakło również najmłodszych gwiazdek polskiej muzyki pop: Natalii Nykiel oraz Saszan. Obie wokalistki postanowiły zaszaleć ze stylizacjami i... odsłonić brzuchy! Czy wyszło im to na dobre?

Saszan wyraźnie zainspirowała się stylem Margaret: czarny stanik-top zestawiła z ołówkową spódnicą do kolan, a na to narzuciła obszerne futro. Ten „mocny’’ element jej outfitu pochodzi właśnie z kolekcji Margaret dla Sinsay! Roksana założyła do tego srebrne, połyskujące szpilki, a swoje charakterystyczne czerwone włosy ułozyła w delikatne, „syrenie’’ fale.

Natalia Nykiel postawiła na look łączący styl lat 80. i 90. Całe mnóstwo cekinów, szerokie ramiona, krótki top i majtki z neonowymi wstawkami (w niezbyt dobrze dobranych miejscach), długa narzutka-płaszcz, a do tego wszystkiego buty na bardzo wysokiej platformie. Strój Natalii przypomina sceniczne kreacje Spice Girls...

Czy któraś z dziewczyn wyglądała naprawdę dobrze? Jeśli tak - która stylizacja to hit, a która kit? Głosujcie!

