Sara i Artur Borucowie przyjechali na zgrupowanie kadry

Sara i Artur Borucowie pojawili się na zgrupowaniu kadry narodowej w hoteluDoubleTree by Hilton Warsaw. Piłkarze powołani do reprezentacji przez trenera Adama Nawałkę powoli pojawiają się na zgrupowaniu. Nasi piłkarze już 4 września rozegrają pierwszy mecz w ramach eliminacji do MŚ z Kazachstanem. Do Warszawy przyjechali już państwo Borucowie, co udało się sfotografować fotoreporterom. Naszą uwagę przykuła stylizacja Sary Boruc. Blogerka miała na sobie dokładnie takie same spodnie, w jakich ostatnio była widziana jest siostra Ines Mannei. Polecamy: Prezent urodzinowy dla brata lub siostry, czyli coś innego niż kosmetyki i książka

Czyżby dziewczyny pożyczały sobie ubrania? A może po prostu mają dwie identyczne pary? Zobaczcie zdjęcia!

Ines Mannei w takich samych spodniach, jak Sara. Siostry pożyczają sobie ubrania? ;)

Która wygląda lepiej w spodniach z pasami?