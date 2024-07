Nie raz pisaliśmy, że Rihanna jak nikt inny wyczuwa najświeższe trendy. A właśnie do mody wracają szalone i kiczowate lata 80. Ta dekada to oczywiście… Madonna i jej koronkowe staniki i gorsety. Królowa muzyki pop w filmach takich, jak "Rozpaczliwie szukając Suzan" czy teledyskach w rodzaju "Like A Virgin" stworzyła niezapomniane stylizacje, które inspirowały miliony kobiet na całym świecie.

Teraz zainspirowały Rihannę. Piosenkarka jednak na nowo zinterpretowała wizerunek Madonny. Koronkowy stanik zestawiła z… białymi ogrodniczkami marki Frame Denim (kosztują prawie 1700 zł), sportowymi butami Puma i dosyć zabawną czarną czapką z białymi kokardkami jej ulubionego projektanta Adama Selmana (wcześniej projektował tylko na potrzeby piosenkarki, ale teraz jego pierwsza kolekcja dostępna jest już w sklepach) . Naszym zdaniem to sprawiło, że niestety uleciał gdzieś znany ze starych stylizacji Madonny seksapil.

A wy jak oceniacie wersję stylu lat 80.w wydaniu Rihanny?

Rihanna na spacerze w Nowym Jorku

Podoba wam się jej czapka?

Czy to dobre połączenie: sportowe buty plus torebka w stylu retro?

Rihanna lubi nosić baaardzo dużo biżuterii!

Torebka Dolce & Gabbana w bardzo modne w tym sezonie groszki:)

Kocie okulary i...

... czapka z pierwszej kolekcji wielkiego przyjaciela piosenkarki Adama Selmana