Zapewne kiedy Rihanna wychodziła z limuzyny prosto na błękitny dywan na premierze filmu „Valerian i Miasto Tysiąca Placet" na londyńskim Leicester Square, jej czerwona suknia musiała wyglądać na całkiem standardową, czerwoną suknię – dosyć mocno eksponującą biust, aczkolwiek niezbyt odjechaną…

East News

Ale mowa o Rihannie, królowej mody i nie mamy najmniejszych wątpliwości, że jeśli chodzi o ekstarwaganckie kreacje to Riri nigdy nie marnuje okazji żeby pokazać kto tu rządzi. To co widzimy na zdjęciu w aucie to jedynie I początek I jej kreacji od Giambattisty Valli. Tak naprawdę jest gigantyczna.

East News

Na błękitnym dywanie Rihanna z dumą prezentowała swoje krągłości – nad którymi, jak pisaliśmy parę dni temu, Riri pracuje już od paru miesięcy. Szczerze? Dla nas Rihanna jest jedną z niewielu osób, które wyglądają naprawdę dobrze z dodatkowymi kilogramami.

East News

