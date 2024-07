Prześwitujące ubrania sprawdzą się zarówno w codziennych, jak i nieco bardziej eleganckich stylizacjach. Można wybrać sukienkę uszytą w całości z koronki bądź taką, która ma jedynie przezroczyste akcenty. Dobrze wyglądają też spodnie z tiulu z jednolitą górą.

Reklama

Prześwitujące ubrania z lekkich tkanin idealnie sprawdzają się latem. Jedwab, tiul, szyfon oraz koronka wyglądają zwiewnie i zapewniają komfort noszenia w wysokich temperaturach. Do przezroczystych stylizacji idealnie pasują dodatki w zdecydowanych kolorach.

Bielizna pod prześwitujące ubrania

Zobacz także

Do zestawów zawierających prześwitujące ubrania należy zakładać bieliznę w jednolitym kolorze, najlepiej gładką i zabudowaną. Można wybrać sportowy model stanika bądź ten, który ilością materiału użytego do uszycia przypomina gorset. Pod prześwitującym strojem dobrze wyglądają szorty, wysokie majtki bądź niewielkich rozmiarów spódniczki. Te ostatnie można określić mianem mikro-mini. Kolor bielizny dopasowuje się w zależności od charakteru wydarzenia, na które wybieramy stylizację. Do zwiewnych sukienek i zestawów przeznaczonych na eleganckie wyjścia najlepiej wybrać dół i górę w podobnym odcieniu. Wybierając się na imprezę, delikatność prześwitujących ubrań można przełamać bielizną w kontrastującym kolorze.

Luźne stylizacje z prześwitującymi ubraniami

Na co dzień idealnie sprawdzą się jeansy typu boyfriend i prześwitująca koszulka. Połączenie jednolitego t-shirtu z ołówkową spódnicą stworzoną z szeroko naszytymi paskami układającymi się w kratę również będzie dobrze wyglądało. Jeśli dzień jest chłodniejszy, na lekką sukienkę można nałożyć szyfonowy trencz. Na imprezę można wybrać sukienkę z przezroczystymi elementami. Najlepiej połączyć ją ze skórzaną kurtką i dobrać do nich trampki oraz wyróżniającą się torebkę. Do tego zestawu pasują kolczyki z frędzlami.

Eleganckie stylizacje z prześwitującymi ubraniami

Reklama

Ciekawa stylizacja na wieczorne wyjście to sukienka z koronki w zdecydowanym odcieniu połączona z mocno zabudowaną bielizną w tym samym kolorze. Na taką okazję sprawdzą się też spodnie z szerokimi nogawkami z czarnej siatki na tiulu w tym samym kolorze. Doskonale eksponują mięśnie nóg. Prześwitujący dół najlepiej połączyć z gładką górą np. w czerwonym lub bordowym kolorze. Na wesele warto wybrać sukienkę z przezroczystymi akcentami, np. tiulem na dekolcie i rękawach.