Wielkie zmiany w życiu Agnieszki Kaczorowskiej! Po cięższych chwilach w życiu prywatnym okazuje się, że tancerka wraca na dobre tory kariery i poza "Królową Przetrwania", widzowie zobaczą ją jeszcze w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Wielu nie kryje zachwytu, jednak pojawiły się również głosy niezrozumienia wśród internautów. Agnieszka pospieszyła z wyjaśnieniami.

Fani komentują powrót Agnieszki Kaczorowskiej do "TzG". Odpowiedziała

Ostatni czas dla Agnieszki Kaczorowskiej nie był najłatwiejszy. Rozstanie z mężem, a następnie "przepychanki" w mediach, krytyka i wiele spekulacji, to rzeczy, z którymi wciąż musi się mierzyć Agnieszka. Na całe szczęście wygląda na to, że nowy rok dla tancerki będzie bardziej łaskawy, a kariera zawodowa nabierze tempa. Wiadomym jest, że Agnieszka Kaczorowska zasili skład drugiej edycji programu "Królowa Przetrwania", który rozpocznie się już 6. stycznia, a następnie od marca widzowie zobaczą ją w roli tancerki w hicie Polsatu. Podczas jednego z wydania śniadaniówki "Halo tu Polsat" okazało się, że Agnieszka Kaczorowska wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami" w roli tancerki. Mimo że wcześniej w licznych wywiadach zapierała się, że ten etap w jej życiu jest skończony i nie wyobraża sobie nie widzieć swoich dzieci przez całe dnie treningów. Wówczas aspirowała do roli jurorki, jednak ta nie była jej dana, więc temat tanecznego show w życiu Agnieszki ucichł. Aż do teraz! Już 2. marca widzowie będą mogli podziwiać Agnieszkę Kaczorowską na parkiecie z gwiazdą, której nazwisko jeszcze nie jest znane.

Wydawać by się mogło, że fani Agnieszki Kaczorowskiej będą zachwyceni taką informacją. Niestety, głosy są podzielone, a wielu z nich zarzuca Agnieszce hipokryzję. Pojawiło się wiele komentarzy, więc Agnieszka Kaczorowska postanowiła wytłumaczyć swój punkt widzenia i opublikowała obszerny wpis:

Nigdy nie mów nigdy… Czyli historia o tym, jak Twoja głowa sobie coś kiedyś postanowi i wydaje jej się że tak jest najlepiej… a potem rzeczywistość się zmienia, Twoje życie wywraca się się góry nogami i Twoje serce krzyczy 'tańcz'.To historia o dziewczynie, która została stworzona, aby tańczyć, do której taniec ciągle wraca jak bumerang w różnej formie… o dziewczynie, która POMIMO WSZYSTKO i wszystkich słucha swojego serca.. i tak robi szczęśliwe życie. 6 edycji. Dużo dobrych wspomnień.Czy 7. będzie szczęśliwa ? To się okaże wiosną w @polsatofficial .To co pewne… to że jestem bardzo głodna tańca, więc zamierzam dołożyć do pieca. Tylko na 100%! Tylko tak umiem - napisała Agnieszka Kaczorowska.

Fani od razu ruszyli do komentowania. Po raz kolejny pojawiły się glosy niezrozumienia, a internauci przyznają, że nie wiedzą, w co mają wierzyć, a w co nie:

To trochę post o tym: wytłumaczę się z tego, co powiedziałam jakiś czas temu na temat ''TzG''. Nie wiem, co jest prawdą, a co kłamstwem u Pani... - napisała jedna z internautek.

Agnieszka Kaczorowska od razu postanowiła odpowiedzieć fance i zadała jej wymowne pytanie:

A Pani nigdy nie zmienia zdania? - zapytała z przekąsem Agnieszka.

Fanka natychmiast odpisała twierdząc, że "ma ogromny żal" do tancerki, której działania w mediach od pewnego czasu nie są transparentne:

Zmieniam, owszem. Ale nigdy nie koloryzuję życia, mówię jak jest, nie pokazuje obłudy, zawsze mówię wprost co myślę i trzymam się swoich zasad. Zawsze, a u Pani od 2-3 miesięcy są same sprzeczne informacje. W lipcu morze z rodziną, urodziny dzieci, story o miłości a wrzesień-październik nagle koniec miłości i wszystkiego. W 2 miesiące nie niszczy się rodzina. Rodzina niszczy się znacznie dłużej. I dlatego mam ogromny żal do Pani. Bo bardziej wierzyłam w Was a często stawiałam sobie za wzór rodziny. Teraz jest mi przykro a z każdą informacja twierdzę, że Pani sporo namieszała i jeszcze nie raz namiesza. I nie mam prawa oceniać ,wiem to. Ale mam. prawo napisać co myślę, bo Pani karmią nas swoim życiem i swoimi poradami, które na pewno nie tylko ja brałam sobie do serca. Teraz niestety nie wierzę już w nic - dodała internautka.

A Wy, cieszycie się z udziału Agnieszki Kaczorowskiej w "Tańcu z Gwiazdami"? Zapowiada się naprawdę ciekawie! Czekamy na kolejne informacje i ogłoszenie nazwiska partnera tancerki w show.

