Modne buty na wiosnę to nie tylko kontrowersyjne propozycje prosto z wybiegów. W tym sezonie równie dobrze sprawdzi się nieśmiertelna klasyka: szpilki, botki na koturnie, sztyblety czy balerinki. Na topie będą także buty sportowe, które można zakładać nawet do biurowych stylizacji.

Reklama

Pod koniec zimy chyba wszystkie kobiety marzą o tym, żeby w końcu zamienić ciężkie kozaki na pantofle, baleriny czy mokasyny. Z tego powodu buty na wiosnę powinny być lekkie i zgrabne.

Buty w sportowym stylu? Sprawdź na Modago.pl najnowsze buty sportowe damskie.

Buty damskie na wiosnę – co będzie modne w tym sezonie?

W każdym sezonie pojawiają się nowe modele butów, które stają się hitem. Kilka lat temu były to na przykład plastikowe crocsy, a w ubiegłym roku kobiety oszalały na punkcie birkensctocków, czyli nieco topornych sandałów. Wiosną 2017 projektanci ponownie zaskoczyli – na wybiegach pojawiły się buty w stylu kitten heel, czyli popularne kaczuszki na niskim obcasie. Do łask wrócą także pantofle wiązane wokół kostki i mule (klapki na grubym obcasie z mocno zabudowanym przodem). Jeśli chodzi o kolory, numerem jeden będzie soczysta fuksja.

Zobacz także

Buty na koturnie, botki, szpilki czy płaskie baleriny?

Trendy wyznaczane przez kreatorów mody to propozycja przede wszystkim dla kobiet odważnych, wielbicielek najnowszych trendów i artystek. Dziewczyny, które nie lubią eksperymentów, mogą postawić na klasykę. Wczesną wiosną najlepiej sprawdzą się tradycyjne sztyblety, botki za kostkę i pantofle na grubym słupku. Kiedy temperatura zacznie zbliżać się do 20 stopni Celsjusza, można już założyć nowe szpilki lub baleriny. W tym roku warto postawić na jasne, pastelowe kolory, przede wszystkim na pudrowy róż.

Buty sportowe i trampki na wiosnę

Wiosna to czas wzmożonej aktywności fizycznej, dlatego nie można zapomnieć o zakupie butów sportowych. Sneakersy, tenisówki, trampki czy klasyczne adidasy również mogą być modne. Prawdziwym hitem w tym sezonie będą damskie buty sportowe z elementami srebra lub złota. Można je założyć zarówno do legginsów, jak i bardziej eleganckich stylizacji – w wielu przypadkach sprawdzą się nawet jako strój do pracy.

Tanie buty – jak znaleźć dobry sklep obuwniczy?

Modne, dobre jakościowo buty w niskiej cenie to marzenie wielu kobiet. Tanie obuwie można najłatwiej kupić w sklepach internetowych. Minusem takiego rozwiązania jest brak możliwości przymierzenia i dopasowania buta. Z tego powodu warto wybierać sprzedawców, którzy dają możliwość bezpłatnego zwrotu towaru lub wymiany na inny produkt. Kupując buty w internecie, należy także zwrócić uwagę, skąd pochodzą sprzedawane produkty. Buty z Chin są często tanie, ale ich jakość pozostawia wiele do życzenia. Wiele klientek narzeka także na ich brzydki zapach.