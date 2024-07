Jeansy boyfriend wyglądają tak, jakbyś pożyczyła je od swojego chłopaka, stąd ich nazwa. Boyfriendy są luźne, trochę obniżone w kroku, mają proste i koniecznie podwinięte nogawki. Możesz nosić do nich zarówno trampki, jak i szpilki.

Reklama

Do jakiej sylwetki pasują boyfriendy?

Szerokie boyfriendy optycznie dodają kilogramów, a podwijane nogawki skracają nogi. Z tego względu spodnie tego typu najlepiej wyglądają na wysokich osobach, które mają wąskie biodra. Osoby niższe oraz te, które mają więcej centymetrów w biodrach, mogą poszukać węższych, bardziej przylegających modeli boyfriendów i nosić do nich buty na wysokim obcasie. Dobrze dobrane boyfriendy pomogą zamaskować zbyt masywne uda i łydki.

Na co zwrócić uwagę podczas kupowania boyfriendów?

Choć jeansy typu „boyfriend” powinny być luźne, to nie mogą być zbyt szerokie. Nogawki spodni powinny wyglądać tak, jakby były one o jeden lub dwa rozmiary za duże. Krok powinien znajdować się ok. 2-3 cm niżej niż w rurkach. Po założeniu boyfriendów tylne kieszenie powinny znajdować się dokładnie na wysokości pośladków. Zbyt duże i za bardzo obniżone kieszenie mogą optycznie powiększać i spłaszczać pośladki. Podwinięta nogawka spodni powinna odsłaniać kostkę.

Jakie buty nosić do boyfriendów?

Do spodni boyfriend najbardziej pasują trampki i buty sportowe oraz... szpilki. Wybór zależy od tego, jaki efekt chcesz osiągnąć. Buty sportowe noszone z boyfriendami to zestaw dla szczupłych i wysokich osób, które nie muszą się martwić o to, że fason spodni zaburzy proporcje ich sylwetki. Natomiast szpilki noszone do boyfriendów to rozwiązanie dla tych pań, które nie chcą całkowicie rezygnować z kobiecości na rzecz wygody, oraz tych, które chcą, żeby ich nogi wyglądały na dłuższe. Z tymi spodniami najlepiej będą wyglądały buty na cienkim obcasie, bez cholewki.

Jaką górę wybrać do spodni boyfriend?

Boyfriendy nie lubią półśrodków. Dobrze wyglądają w zestawieniu z elementami albo luźnymi swobodnymi, nawet męskimi, albo ultrakobiecymi. Tak właśnie jest w przypadku ubrań, które zakładamy na górę. Jeśli decydujesz się na stylizacje codzienną, na spacer, zakupy czy spotkanie ze znajomymi, do boyfriendów możesz założyć: koszulę (oczywiście luźną), kamizelkę, t-shirt gładki lub w poziome paski, odsłaniający brzuch crop top, asymetryczny top albo luźną marynarkę. Jeżeli natomiast chcesz wyglądać bardziej elegancko, na górę załóż top albo bluzkę koszulową z materiału przypominającego jedwab, żakiet, płaszcz albo kurtkę z materiału imitującego futro.

Zobacz także

Reklama

Do stylizacji, której głównym elementem są boyfriendy, pasują męskie akcesoria, takie jak np. duży zegarek, kapelusz, skórzany pasek do spodni. Jeśli chcesz przełamać męski styl, nadany przez fason spodni, jakimś kobiecym dodatkiem, możesz wybrać biżuterię w stylu boho albo torebkę kopertówkę.