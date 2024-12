Piotr Gąsowski ma za sobą niemałe przeboje, gdy w 2023 roku poinformował o odejściu z "TTBZ". Szybciej niż ktokolwiek mógł przypuszczać, wrócił do formatu, ale już nie w roli gospodarza, a jurora! Widzowie ciepło go przyjęli, nie kryjąc, że bardzo za nim tęsknili. Najnowsze informacje w sprawie aktorka mogą jednak zasiać ziarno niepewności, czy nadal będziemy oglądać go na ekranie.

Piotr Gąsowski zniknie z telewizji?

Na początku 2023 roku w rodzimym show-biznesie wybuchła niemała afera, gdy najpierw dowiedzieliśmy się o zwolnieniu Katarzyny Skrzyneckiej z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a następnie Piotr Gąsowski przekazał, że w imię solidarności z przyjaciółką również opuszcza program. Zdawało się, że ich drzwi w Polsacie zostaną zamknięte, ale już w 2024 roku oboje do show wrócili. Z tym jednak wyjątkiem, że od teraz aktor spełnia się w roli jurora.

Wygląda na to, że Piotr Gąsowski cieszy się zaufaniem władz Polsatu. Jego nowa posada w "TTBZ" pozostaje niezmieniona, co daje mu stabilność finansową i możliwość realizacji dodatkowych projektów. Nie da się ukryć, że podróże od lat są ważnym elementem jego życia. Relacjonując swoje wyprawy, aktor zyskał duże wsparcie fanów, którzy cenią jego autentyczność. Kazachstan, jeden z ostatnich celów jego podróży, stał się inspiracją do rozwinięcia tego tematu na szerszą skalę.

Piszecie też, iż często wydaje się Wam, że stoicie obok mnie czy jecie przy tym samym stole, co ja! Dla mnie to jest najpiękniejszy komplement jaki mógłbym dostać!!! To wspaniała nagroda dla mnie za dzielenie się z Wami moją podróżniczą pasją, emocjami i obserwacjami! I wiecie co? Będę robił program podróżniczy! Bez proszenia się nikogo! pisał na Instagramie.

Temat programu szybko ucichł, ale teraz media obiegły doniesienia o rzekomo innym pomyśle Gąsowskiego. Anonimowy informator zdradził w rozmowie z portalem Show News, że aktor ponoć planuje wkroczyć na YouTube i otworzyć kanał o tematyce podróżniczej!

Piotr ma stabilną pozycję w Polsacie. On i inne gwiazdy mogą czuć się bezpiecznie. (...) Najbardziej aktywny jest właśnie Gąsowski. Na pewno zostawi sobie fotel jurora ''Twoja twarz brzmi znajomo'', ale chce w końcu zmniejszyć liczbę chałtur i mieć swój dodatkowy projekt. Teraz co jakiś czas występuje w różnych małych mediach, coś tam złapie z występów, ale to nie jest to, o co mu chodziło - zdradza źródło Show News.

Plany otwarcia kanału podróżniczego na YouTube nie są nowe, ale teraz Gąsowski ponoć traktuje je poważnie. Projekt ma być sposobem na połączenie pasji z pracą, bez rezygnacji z dotychczasowej kariery w telewizji. Fani mogliby więc być spokojni, że zamiast stracić aktora w jednym formacie, zyskają go w dodatkowym.

Zwierzył się ostatnio kilku osobom, że chce otworzyć swój kanał na YouTube o podróżach. Już dawno o tym myślał, ale teraz wziął się za to na poważnie. Kocha podróżować i chce na tym zarabiać. Oczywiście nie rzuci Polsatu, bo wie, że potrzebne jest dobre źródło finansowania. Ale widzi, jak radzą sobie choćby Dowborowie i też chce być gwiazdą internetu

Póki co sam Piotr Gąsowski milczy w tym temacie. Nie ma więc pewności, kiedy i czy w ogóle kanał podróżniczy aktora ujrzy światło dzienne.

