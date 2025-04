Papież Franciszek odszedł 21 kwietnia 2025 roku o godzinie 7:35 rano w Watykanie. Miał 88 lat. Co mogło być przyczyną śmierci? Ostatnie tygodnie życia papieża były bardzo trudne i pogrążały świat w modlitwie. Gdy w końcu wydawało się, że ten wraca do pełni sił po opuszczeniu szpitala, stało się najgorsze. Co wiadomo o jego ostatnich problemach zdrowotnych?

Reklama

Hospitalizacja papieża Franciszka

W Poniedziałek Wielkanocny Watykan oficjalnie poinformował o śmierci papieża Franciszka. Jeszcze wczoraj duchowny brał udział w uroczystościach wielkanocnych w Rzymie. Był słaby, choć wielu miało nadzieję, że powoli wraca do pełni sił.

Przypomnijmy, że problemy zdrowotne papieża nasiliły się już w lutym. 14 lutego 2025 roku został przyjęty do Polikliniki Gemelli w Rzymie. Powodem hospitalizacji była infekcja dróg oddechowych. Stan papieża był wówczas bardzo poważny, a lekarze określali go jako krytyczny. Przez kolejne tygodnie papież był pod stałą opieką medyczną.

Powrót do Watykanu papieża Franciszka

Po 37 dniach leczenia, 23 marca, papież opuścił szpital i wrócił do Watykanu. Zdecydowano, że dalsza rekonwalescencja odbędzie się w Domu Świętej Marty, gdzie papież mieszkał. Mimo znacznego osłabienia i trudności zdrowotnych, nie przestał wykonywać swoich obowiązków

Nawet w ostatnich dniach życia papież Franciszek nie zrezygnował z kontaktu z wiernymi. W Wielkanocną Niedzielę, na dzień przed śmiercią, ukazał się na Placu Świętego Piotra. Mimo wyraźnego osłabienia udzielił tradycyjnego błogosławieństwa, wzbudzając ogromne wzruszenie wśród zebranych

Na co zmarł papież Franciszek?

Informację o śmierci przekazał kardynał Kevin Farrell. Papież Franciszek był pierwszym papieżem pochodzącym z Argentyny i sprawował swój urząd przez 12 lat. Jego pontyfikat naznaczony był reformami oraz zaangażowaniem w sprawy społeczne i ekumeniczne. Jego śmierć wywołała żałobę nie tylko wśród katolików, ale i na całym świecie.

Najdrożsi bracia i siostry, z głębokim bólem muszę ogłosić śmierć naszego Ojca Świętego. O godzinie 7.35 tego ranka biskup Rzymu Franciszek wrócił do domu Ojca. Jego całe życie było poświęcone służbie Panu Bogu i jego Kościołowi. Nauczył nas żyć wartościami Ewangelii z wiernością, odwagą i powszechną miłością, w sposób szczególny na rzecz najbiedniejszych i zepchniętych na margines przekazał kardynał Kevin Farrell.

Dotychczas nie podano oficjalnej przyczyny śmierci, choć w mediach już spekuluje się, że mogła mieć ona związek z ostatnim, obustronnym zapaleniem płuc, z którym papież się zmagał.

Świat z przejęciem obserwował walkę papieża Franciszka o zdrowie, a teraz cały świat pogrążył się w głębokiej rozpaczy. Mimo iż osłabienie duchownego było wyraźnie zauważalne, nikt nie przypuszczał, że pożegnamy go już w Poniedziałek Wielkanocny. Tymczasem w sieci pojawiają się pierwsze nazwiska ewentualnych kandydatów na następcę.

Nie żyje papież Franciszek, fot. Rex Features/East News

Reklama

Zobacz także: Papież Franciszek w nieformalnym stroju na nagraniu! Wierni nie mogli uwierzyć