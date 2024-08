Monika Olejnik znów zachwyciła swoją stylizacją? Dziennikarka TVN należy do grona gwiazd, które uwielbiają bawić się modą. Monika Olejnik nie tylko na wielkie wydarzenia, ale również na co dzień wybiera zaskakujące kreacje, które zawsze wzbudzają ogromne emocje. Teraz dziennikarka pojawiła się na Top of the Top Sopot Festival 2024, a my znów patrzymy na jej look!

Monika Olejnik zaskoczyła stylizacją na festiwalu w Sopocie

Dziś wieczorem w Sopocie rozpoczęło się wielkie święto muzyki. Stacja TVN po raz kolejny zorganizowała Top of the Top Festival, a na scenie dziś i w najbliższych dniach zaprezentuje się plejada największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Pierwszy dzień imprezy prowadzą Dorota Wellman i Marcin Prokop, a wśród publiczności nie mogło zabraknąć gwiazd związanych z TVN. W Operze Leśnej w Sopocie pojawiła się m.in. Monika Olejnik, która na ściance nie pozowała sama. Dziennikarce towarzyszył jej partner, Tomasz Ziółkowski.

Piotr Matusewicz/East News

Ostatnio Monika Olejnik załatwiała sprawy na mieście i jak zwykle nie zawiodła swoją stylizacją. A jak dziennikarka zaprezentowała się na festiwalu w Sopocie? Gwiazda TVN24 wybrała czarny total look z prześwitującym płaszczem w roli głównej. Całość uzupełniły ciężkie buty, biała torebka, efeltowna biżuteria i duże okulary. Fajnie wyglądała?

Piotr Matusewicz/East News

Naszym zdaniem dziennikarka wyglądała świetnie na festiwalu w Sopocie!

Przypominamy, że ostatnio wyszło na jaw, że Monika Olejnik ma nowotwór, a swoimi doświadczeniami podzieliła się z internautami.

