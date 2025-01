Ania z "Rolnik szuka żony" wzięła udział w 11. edycji programu i napisała list do Marcina, przystojnego sadownika. Kandydatka rolnika do tej pory swoje życie wiązała z Warszawą, ale nie ukrywa, że chce już założyć rodzinę i jest gotowa na przeprowadzkę. Para w programie wielokrotnie wspominała o tym, że chcą jak najszybciej zamieszkać razem, ale ostatecznie jakiś czas temu okazało się, że ta decyzja została odłożona i sama Anna zdradziła, że jeszcze nie mieszkają razem, ale często bywa u Marcina, skąd ma możliwość pracy zdalnej. Teraz nagle zaskoczyła nowym zdjęciem, ale jest na nim sama...

Ania z "Rolnik szuka żony" wróciła na Instagram, ale sama

Program "Rolnik szuka żony" ma swoich fanów, którzy oglądają program od pierwszej edycji. Każdy kolejny sezon jest zupełnie inny, a to wszystko za sprawą uczestników. W 10. edycji "Rolnika" nie brakowało kontrowersji i emocji, których nieustannie dostarczał Waldemar, Darek i Artur. W 11. edycji z kolei okazało się, że niektórzy kandydaci nie dość poważnie potraktowali osobę, do której napisali list i chodzi oczywiście o Adama, a z kolei Marcin i Rafał zrobili wszystko, aby udało im się stworzyć relację z wybranymi kandydatkami.

Po zakończeniu przygody z programem wydawało się, że Dominika i Rafał oraz Anna i Marcin stworzyli związki, które niebawem skończą się ślubem. Tymczasem Ania i Marcin w ostatnim czasie bardzo rzadko pojawiają się wspólnie w mediach społecznościowych, a teraz kandydatka rolnika pokazała swoje zdjęcie i wygląda na to, że postanowiła znaleźć chwilę czasu tylko dla siebie. Tylko spójrzcie!

Ania i Marcin nie chcą żyć na świeczniku?

Niedługo po programie Anna i Marcin chętnie publikowali wspólne zdjęcia i cieszyli się swoją rozwijającą relacją, a teraz wygląda na to, że stawiają na prywatność i nie zamierzają zbytnio chwalić się niż w sieci. To jedna z nielicznych par, które podjęły taką decyzję. Jak wiadomo, po tym, jak znaleźli miłość w programie na życie z dala od mediów postawili m.in. Agnieszka i Robert Filochowscy czy Adrianna i Michał Tyszka. Teraz do tego grona dołączyli Anna i Marcin oraz Dominika i Rafał.

Tymczasem z popularności w mediach społecznościowych nie zrezygnowała była kandydatka Marcina czyli Magda. Polka mieszkająca w Chicago faktycznie rozważa powrót do Polski, ale zanim to nastąpi cieszy się urokami wielkomiejskiego życia, a ostatnio zaskoczyła słowami o ślubie.