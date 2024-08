Bez względu na stylizację kluczem jest odpowiedni dobór bielizny i jej dopasowanie. Sugerujemy marki z grupy Wacoal. Dlaczego? Bielizna marek Elomi, Freya, Fantasie, Wacoal to biustonosze na każdy rozmiar, od A do O, a więc od super małego po super duży. Ich produkty cechują się doskonałą jakością, wygodą oraz różnorodnością wzorów i kolorów, które idealnie wpisują się w najnowsze trendy. Zobacz, gdzie możesz poznać ofertę tych marek.

Nie tylko pod ubraniem, czyli kontrowersje w modzie

Moda na eksponowanie bielizny nie jest wolna od kontrowersji. Współczesne podejście do mody, w którym bielizna staje się częścią codziennych stylizacji, nie wszystkim się podoba. Niektórzy krytycy twierdzą, że jest to zbyt odważne i prowokacyjne, że zacierają się granice pomiędzy, co prywatne a tym, co jawne. Dla nas to wyraz kobiecości, która nie boi się pokazać swojej siły i pewności siebie.

Co wybrać?

Sporo zależeć będzie od tego, jaki efekt chcesz osiągnąć, jak odważną stylizację chcesz stworzyć, ile chcesz pokazać. Generalnie w stylizacjach, gdzie centralnym, czy też najbardziej przykuwającym uwagę, elementem stroju jest bielizna możemy wybrać body, biustonosze typu plunge czy też po prostu braletki.

Body to element bielizny, który coraz częściej pojawia się jako centralny punkt stylizacji. Dopasowane body w kontraście dla oversizowego kompletu lub też jako wyrafinowany, koronkowy kontrapunkt dla jeansowego looku, z obcisłymi biodrówkami i dopasowaną katanką.

Katany i dopasowane kurtki świetnie współgrają nie tylko z body ale także z widocznym biustonoszem (wystarczy rozpiąć kilka guzików lub całkowicie otworzyć kurtkę, aby pokazać piękno koronkowego stanika) czy zmysłową braletką.

Rozpinane bluzki lub topy z głębokim dekoltem świetnie komponują się z koronkowymi biustonoszami typu longline (np. Freya Fancies). Takie zestawienie dodaje młodzieńczej świeżości i odwagi.

Przełom w modzie! Bielizna na pierwszym planie

Historia mody pełna jest momentów, które zmieniły sposób postrzegania bielizny jako części garderoby. Jednym z najważniejszych przełomów była rewolucja lat 90., kiedy to projektanci zaczęli wprowadzać bieliznę na wybieg, prezentując ją jako element stroju, a nie jedynie bieliznę.

Gwiazdy takie jak Madonna, Rihanna czy Kim Kardashian, już dawno wprowadziły ten trend do mainstreamu. Widoczna bielizna w ich stylizacjach to nie tylko wyraz osobistego stylu, ale także modowy manifest, który podkreśla pewność siebie i kobiecość.

Kolory, kolory albo … kolory

W 2024 roku moda na bieliznę skupia się na kontrastach oraz odważnych, żywych barwach. Jaskrawa fuksja, intensywny niebieski czy głęboka zieleń to kolory, które dominują wśród propozycji największych marek. W połączeniu z klasyczną czernią, która nigdy nie wychodzi z mody, tworzą one stylizacje, które przyciągają uwagę i podkreślają pewność siebie.

Nie tylko letni outfit!

Stylizacje z bielizną, jako elementem wiodącym lub stylowo uzupełniającym Twój wygląd, to świetny plan na wieczorne wyjścia. Możesz zestawić je z czarną, transparentną bluzką, kreując niepowtarzalny motyw stroju na wyjście do klubu.

Transparentne bluzki i bielizna to również pomysł dla tych z nas, które nie czują się dobrze pokazując zbyt wiele szczegółów. Czasami wystarczy pokazanie pięknego ramiączka. Ty decydujesz. Nie bój się!

Znajdź sklepy z bielizną marek Freya, Fantasie, Elomi oraz Wacoal i eksperymentuj z własnymi stylizacjami!

