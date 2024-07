Cara Delevingne postarała się, by na prezentacji swojego nowego filmu "The Big Picture" w Las Vegas zdobyć status gwiazdy wieczoru. 23-letnia supermodelka i aktorka na czerwonym dywanie pojawiła się w spektakularnej kreacji z kolekcji Barbary Bui na jesień-zimę 2016. Gwiazda do wyrazistej sukienki o kroju przypominającym pelerynę bardzo oszczędnie dobrała dodatki: na oprawę kreacji składały się tylko zamszowe kozaki za kolano, zaczesana do tyłu fryzura i klasyczny makeup. Efekt końcowy? Naszym zdaniem ten look to strzał w dziesiątkę! Dajcie znać, co myślicie, głosując w naszej sondzie.

