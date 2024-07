Lakier hybrydowy to połączenie klasycznego lakieru do paznokci z utwardzanym żelem. Nakłada się go pędzelkiem zanurzonym w lakierze, ale każdą warstwę suszy się i utwardza pod lampą z promieniami ultrafioletowymi. Dzięki temu efekt jest bardzo trwały – kolor trzyma się od 2 do 3 tygodni. Hybrydę można nakładać także na paznokcie u stóp.

Hybryda na stopach to dobre rozwiązanie na wyjazd wakacyjny, kiedy dużo chodzimy w butach z odkrytymi palcami, ale nie mamy czasu na częste odświeżanie koloru paznokci.

Co jest potrzebne do zrobienia hybrydy na stopach w domu

Pedicure hybrydowy możesz wykonać samodzielnie w domu, pod warunkiem, że posiadasz lampę UV do utwardzania lakieru do paznokci. Oprócz niej potrzebujesz pilnika do paznokci, bloczku polerskiego (tak zwanej kostki), odtłuszczacza, oliwki i lakierów: bazy hybrydy, właściwego koloru i topu.

Jak zrobić hybrydy na stopach krok po kroku

Podobnie jak przy klasycznym pedicure, zacznij od odsunięcia skórek i pozbycia się zrogowaciałego naskórka. Możesz to zrobić za pomocą frezarki, pumeksu lub peelingu.

Opiłuj paznokcie i nadaj im kształt zgodny z własnymi upodobaniami. Zmatuj je bloczkiem polerskim.

Przetrzyj paznokcie odtłuszczaczem.

Włóż palce w specjalny separator lub oddziel je za pomocą wacików dentystycznych.

Opcjonalnie możesz nałożyć primer, który sprawi, że lakier będzie miał lepszą przyczepność i będzie trwalszy.

Na tak przygotowaną płytkę nałóż warstwę bazy i włóż każdą ze stóp na 30 sekund pod lampę. Uważaj, żeby baza nie wychodziła poza płytkę paznokcia i nie zalewała skórek.

Nałóż cienką warstwę wybranego koloru. Do hybryd używa się specjalnych lakierożeli. Utwardzaj paznokcie w lampie przez 2 minuty. W przypadku bardzo napigmentowanych kolorów (na przykład biały i czarny) wydłuż czas utwardzania do 4 minut.

Nałóż lakier nawierzchniowy, czyli tak zwany top. Ma ona na celu utwardzenie i nadanie połysku paznokciom. Włóż stopy pod lampę na 2 minuty.

Gotowe hybrydy przemyj odtłuszczaczem, w skórki i paznokcie wmasuj oliwkę. Zmyj po maksymalnie 3 tygodniach.

Jak usunąć hybrydę ze stóp

Lakier hybrydowy na paznokciach u stóp trzyma się jeszcze dłużej niż na dłoniach. Nie można jednak zostawić go na czas dłuższy niż 3 tygodnie, ponieważ może wysuszyć płytkę paznokcia. Hybrydy nie należy zmywać klasycznym zmywaczem do paznokci, a jedynie specjalnym płynem na bazie acetonu. Wacik zamoczony w płynie przyłóż do paznokcia, a następnie owiń folią aluminiową. Po 15 minutach zdejmij folię i delikatnie zdrap rozmiękczony lakier drewnianym patyczkiem lub pilniczkiem. Hybrydy nie wolno zrywać na siłę, ponieważ w ten sposób można uszkodzić płytkę paznokcia.