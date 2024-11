Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki rozstali się już jakiś czas temu, co jak pokazała wypowiedź aktorki w jednym z wywiadów, ta bardzo przeżyła. Od tamtej pory oboje unikali tematu, chociaż internauci mieli do nich wiele pytań. Skupiali się na zawodowych zadaniach, a Julka spędziła również sporo czasu na podróżach, co pozwoliło jej zająć myśli. Teraz po raz pierwszy zwróciła się do swojego ex. Miała do tego ważny powód.

Zaskoczył mnie wpis Julii Wieniawy pod zdjęciem Nikodema Rozbickiego

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki byli parą przez kilka lat, ale ich związek zakończył się w atmosferze wzajemnego szacunku. Rozstali się w tajemnicy przed światem i sprawa być może jeszcze długo nie wyszłaby na jaw, gdyby nie jeden z wywiadów aktorki, w którym wprost została zapytana o relacje z Nikodemem. Opinia publiczna zaczęła bowiem zauważać, że para przestała być widywana razem. Wówczas Julia ze łzami w oczach przyznała, że ich związek to już przeszłość.

Mimo to jakiś czas później w rozmowie z Jastrząb Post wyznała, że nadal się wspierają i pozostają w dobrych relacjach.

Nie mamy ze sobą złego kontaktu. Lubimy się, nie rozstaliśmy się w złych warunkach, bo to jest facet z klasą. Chyba pierwszy w moim życiu, który naprawdę ładnie się zachowuje i wobec mnie po rozstaniu, i ja wobec niego też. Natomiast wiadomo, ja mam bardzo dużo pracy, on też był dużo za granicą i troszkę się nasze życie rozeszło, natomiast jest okej

Instagram / juliawieniawa

Teraz Julia Wieniawa dała tego najlepszy dowód! Aktorka zaskoczyła swoich fanów, komentując w mediach społecznościowych post Nikodema Rozbickiego. Były partner artystki podzielił się informacją o swoim udziale w nowym serialu "Niepewność", w którym wciela się w postać Adama Mickiewicza. Wieniawa nie kryła dumy i serdecznie pogratulowała mu tego sukcesu. Sposób, w jaki go nazwała, pokazuje, że nadal darzy go sympatią.

Brawo Nikuś

Jak widać, Julia nadal śledzi zawodowe poczynania byłego ukochanego i trzyma za niego kciuki. A przed jakim aktorskim wyzwaniem stanął tym razem Nikodem Rozbicki? Serial "Niepewność" opowiada o życiu Adama Mickiewicza, jednego z największych polskich poetów romantycznych. Nikodem, aktor znany z licznych filmów i seriali, wcielił się w postać młodego Mickiewicza, ukazując jego emocje, miłości i dylematy twórcze. Produkcja zyskała duże zainteresowanie jeszcze przed premierą, a obsadzenie Rozbickiego w tej roli spotkało się z pozytywnymi reakcjami zarówno krytyków, jak i widzów.

To niesamowite, że mimo rozstania Julia Wieniawa i Nikodem potrafią pozostać w przyjacielskich relacjach i wciąż się wspierać. Niewątpliwie mogą być przykładem dla wielu.

