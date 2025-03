Tegoroczny sezon "Love Never Lies" wzbudził w fanach wiele emocji. Nie da się ukryć, że widzów najbardziej interesował temat małżeństwa Kasi i Pawła. W programie okazało się, że Paweł zdradzał Kasię, i to z mężczyznami. W rozmowie z Party.pl Doda jako jedna z nielicznych stanęła w obronie Pawła.

Trzeci sezon "Love Never Lies" zaskoczył fanów. Nikt nie spodziewał się, że w programie pojawi się małżeństwo z prawie 10-letnim stażem. Jednak bardziej dziwił fakt, że Paweł niejednokrotnie zdradzał swoją żonę z mężczyznami. Kasia dowiedziała się o większości z nich podczas nagrań programu, a i tak postanowiła dać szansę na odbudowanie ich związku. Fani nie mogli uwierzyć, że kobieta nadal chce być z Pawłem, jednak podczas odcinka reunion okazało się, że Paweł i Kasia z "Love Never Lies" rozstali się i czekają na rozwód.

Teraz głos zabrała Doda, która pokazała temat z innej strony i stanęła w obronie Pawła! Zwróciła uwagę na problem, z którym musiał mierzyć się mężczyzna:

On sam też jest biedny, bo nie może być sobą. Nie masz szansy na prawdziwą miłość, to musi być straszne! (...) On też ma zmarnowane życie

- podsumowała Doda.