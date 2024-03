Dagmara Kaźmierska aktualnie podbija parkiet "Tańca z gwiazdami", ale przecież wszyscy doskonale znamy ją już od lat między innymi z występów w programie "Królowe życia". To właśnie w tym show poznaliśmy też jej przyjaciela, Jacka Wójcika, który również zaskarbił serca tysięcy fanów. A czy wiecie, kim z wykształcenia jest przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej i co robi poza występami w telewizji? To dopiero niespodzianka! Jacek to prawdziwy mistrz w swoim fachu.

Czym zajmuje się Jacek Wójcik, przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej?

O Dagmarze Kaźmierskiej dziś mówią wszyscy, bo choć program "Królowe życia" zniknął jakiś czas temu z anteny, ona jednak nie narzeka na brak telewizyjnych propozycji. Gwiazdę tylko w ostatnich tygodniach widzieliśmy w "Pamiętnikach z wakacji" czy w jej show "Dagmara szuka męża". Teraz z kolei podziwiamy taneczne popisy Dagmary Kaźmierskiej na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Co ciekawe, po ostatnim występie w tanecznym show, "Królowa życia" zdradziła w naszym wywiadzie, że w najbliższym odcinku programu na widowni ma pojawić się jej serdeczny przyjaciel, Jacek Wójcik!

Z Dżejkiem jesteśmy cały czas na łączach. Mówi: 'Kuternoga, jak tańczysz?'. Dżejk się ze mnie śmieje, że kuternoga w 'Tańcu z Gwiazdami'- powiedziała wprost Dagmara i dodała: Za tydzień będzie!

Dagmara Kaźmierska i Jacek Wójcik Instagram/Jacek Wójcik

Każdy, kto śledzi poczynania Dagmary Kaźmierskiej na pewno też doskonale zna właśnie Jacka Wójcika! Mężczyzna przez lata pojawiał się z Dagmarą Kaźmierską w programie "Królowe życia", a od niedawna także w jej kolejnym show "Dagmara szuka męża". Jak wiadomo, gdy tylko ten duet wkracza do akcji, to jest pewne, że śmiechu i zabawnych akcji nie zabraknie. Nic więc dziwnego, że również Jacek Wójcik zyskał sporą popularność i sympatię fanów - tylko na Instagramie jego poczynania śledzi ponad 300 tys. internautów.

Jaki Jacek Wójcik jest przed kamerami i w towarzystwie Dagmary Kaźmierskiej wiedzą wszyscy, ale co przyjaciel "Królowej życia" robi poza występami w telewizji? Tu możecie być zaskoczeni! Jak donoszą media, Jacek Wójcik ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, dzięki czemu został plastykiem i zajął się renowacją obiektów sakralnych w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie! Podobno ma na swoim koncie naprawdę wiele wspaniałych renowacji, które do dziś cieszą oko. Spodziewalibyście się, że to taki artysta?

