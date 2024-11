Grzegorz Markowski kilka lat temu wycofał się z show-biznesu i od tego czasu rzadko udziela wywiadów i pojawia się publicznie. Mimo to nie mógł przemilczeć tak poważnej sprawy! Jego córka wzięła niedawno ślub i to z mężczyzną, z którym związana jest stosunkowo krótko. Teraz artysta wspomniał na forum o wybranku serca Patrycji.

Grzegorz Markowski podsumował zięcia

Nazwisko Markowskich króluje w mediach już od lat. Grzegorz Markowski, były wokalista zespołu Perfect, oraz jego córka Patrycja, szturmem podbili polski rynek muzyczny i serca słuchaczy. Niestety, w 2021 roku artysta poinformował, że z powodu problemów zdrowotnych jest zmuszony zakończyć swoją karierę.

Z ciężkim sercem chcę Was teraz przeprosić, ale nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło i że jestem w stanie zagrać z zespołem dla Was tak jak grałem przez lata - pisał.

Od tamtej pory rzadko mamy okazję, żeby zobaczyć go na świeczniku. Inaczej sprawy mają się w przypadku jego córki Patrycji Markowskiej, która nieprzerwanie święci triumfy. Ostatnio jednak już nie tylko jej życie zawodowe budzi zaciekawienie, ale i prywatne, bowiem jak się dowiedzieliśmy kilka dni temu - wokalistka wyszła za mąż! Było to dla wszystkich o tyle zeskakujące, że raptem w ubiegłym roku Patrycja potwierdziła rozstanie z Jackiem Kopczyńskim.

Informacja o ślubie odbiła się więc szerokim echem. Nowożeńców zalała lawina gratulacji, a w końcu głos postanowił zabrać sam Grzegorz Markowski. W opublikowanym na tiktokowym profilu "Vivy!" nagraniu złożył gratulacje córce i zięciowi, a także odniósł się do jej nowego utworu "Miłość, wiara, nadzieja", zapowiadającego nadchodzącą płytę, przy której produkcji brał udział mąż artystki.

Drodzy państwo, dzień dobry. Tu Grzegorz Markowski – gdyby ktoś mnie zapomniał. ''Miłość, wiara, nadzieja'' to tytuł singla Patrycji Markowskiej, naszej córki. Poza tym nadchodzi bardzo piękna płyta, w której powstaniu duży udział miał Tomek - zaczął.

Dalej Grzegorz Markowski zwrócił się bezpośrednio do zięcia... chwaląc jego pracę. Wygląda na to, że darzy go sympatią, co z pewnością cieszy Patrycję.

Tomek, wypadłeś świetnie w najnowszym teledysku. Jesteś po prostu perfect. Płyta też będzie perfect, a miłość, wiara i nadzieja niech nam towarzyszą przez całe życie

Warto wspomnieć, że choć Patrycja Markowska przez lata była związana z Jackiem Kopczyńskim, nigdy nie zdecydowała się na sformalizowanie związku. Wraz z Tomkiem natomiast powiedzieli sobie "tak" po raptem kilku miesiącach i to w tajemnicy przed światem. Zorganizowali skromną uroczystość, do której wokalistka przyznała się dopiero po czasie.

Cieszymy się szczęściem Patrycji i życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Liczymy, że niebawem wokalistka pochwali się zdjęciem z ukochanym.

