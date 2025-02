Super Bowl LIX odbył się 9 lutego 2025 roku w Caesars Superdome w Nowym Orleanie. W tym emocjonującym meczu Philadelphia Eagles pokonali Kansas City Chiefs wynikiem 40-22, zdobywając tym samym swoje drugie mistrzostwo w historii. Oczywiście wielkie emocje wywołało wszystko, co działo się wokół wydarzenia sportowego. Kendrick Lamar wystąpił jako główna gwiazda podczas przerwy w spotkaniu drużyn. Mimo wcześniejszych kontrowersji i ostrzeżeń prawnych, Lamar zdecydował się wykonać swój utwór "Not Like Us", będący odpowiedzią na konflikt z Drakiem. Aby uniknąć dalszych komplikacji prawnych, artysta zmodyfikował niektóre fragmenty tekstu. Duże zamieszanie powstało także przez obecność prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa.

Donald Trump został entuzjastycznie powitany na Super Bowl 2025

Super Bowl 2025 stało się wydarzeniem nie tylko sportowym, ale i politycznym. Donald Trump pojawił się na trybunach Allegiant Stadium w Las Vegas, gdzie zgromadzony tłum przywitał go gromkimi brawami. Były prezydent USA był wyraźnie zadowolony z tak entuzjastycznego przyjęcia.

Kamerzyści kilkukrotnie uchwycili momenty, w których Trump machał do kibiców, przyjmując owacje na stojąco. Widać było, że czuł się swobodnie i cieszył się atmosferą wydarzenia. Wizyta na Super Bowl to kolejne publiczne wystąpienie polityka w roku wyborczym, co nie pozostaje bez znaczenia dla jego kampanii.

Rex Features/East News

Donald Trump zabrał Ivankę Trump na Super Bowl 2025

Na stadionie obecna była także Ivanka Trump, która przyciągnęła uwagę fotoreporterów swoją stylizacją. Córka byłego prezydenta wybrała elegancki, biały zestaw, który podkreślał jej klasyczny styl. Towarzyszył jej syn, który z zaangażowaniem śledził przebieg meczu.

Ivanka, mimo że od kilku lat trzyma się z dala od polityki, nadal wzbudza zainteresowanie mediów. Jej obecność na Super Bowl 2025 pokazuje, że rodzina Trumpów wciąż pozostaje w centrum uwagi, nawet na wydarzeniach sportowych.

Donald Trupm, Ivanka Trump Rex Features/East News

Taylor Swift została wygwizdana

Jednym z najbardziej zaskakujących momentów wieczoru było przyjęcie Taylor Swift przez kibiców. Piosenkarka, która przyszła kibicować swojemu partnerowi Travisowi Kelce, została wygwizdana przez część zgromadzonych na stadionie fanów.

Przyczyny tak negatywnej reakcji nie są do końca jasne, choć spekuluje się, że może to mieć związek z jej poglądami politycznymi. Swift wielokrotnie publicznie krytykowała Trumpa i popierała Demokratów, co mogło wpłynąć na nieprzychylne reakcje konserwatywnej części publiczności. Na szczęście po imprezie mówiło się nie o tylko o polityce. Widzowie docenili spektakularny show Kendricka Lamara na Super Bowl 2025.

Donald Trupm, Ivanka Trump TIMOTHY A. CLARY/AFP/East News

Donald Trump znów prezydentem Stanów Zjednoczonych

Donald Trump został ponownie wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych w wyborach przeprowadzonych 5 listopada 2024 roku, pokonując kandydatkę Partii Demokratycznej, urzędującą wówczas wiceprezydent Kamalę Harris. Jego inauguracja na 47. prezydenta USA miała miejsce 20 stycznia 2025 roku, co czyni go drugim w historii prezydentem, po Groverze Clevelandzie, który sprawuje urząd w dwóch niekolejnych kadencjach.

Wraz z Trumpem zaprzysiężony został wiceprezydent JD Vance, były senator z Ohio. Ceremonia inauguracyjna odbyła się w rotundzie Kapitolu w Waszyngtonie ze względu na niskie temperatury i silny wiatr, co uczyniło ją pierwszą inauguracją przeprowadzoną w pomieszczeniu od czasu drugiej inauguracji Ronalda Reagana w 1985 roku.

W trakcie swojej drugiej kadencji Trump podjął szereg kontrowersyjnych działań, w tym mianowanie Elona Muska na czele nowo utworzonego Departamentu Efektywności Rządowej, który przeprowadza agresywną restrukturyzację agencji federalnych, prowadząc do zwolnień wielu pracowników i zamknięcia niektórych instytucji, takich jak USAID.

