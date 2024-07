Manicure to zabieg kosmetyczny, któremu poddawane są paznokcie u rąk – polega na zastosowaniu preparatów pielęgnacyjnych, wyrównaniu płytki paznokcia i pomalowaniu jej lakierem. Dzięki manicure dłonie wyglądają bardzo estetycznie, a paznokcie są odżywione i zadbane. Przeciwwskazania do manicure dotyczą przede wszystkim stanów chorobowych paznokci, ale także ich zbytniego uszkodzenia.

Ogólnie przeciwwskazania do wykonywania manicure

Niezależnie od rodzaju manicure – czy to będzie klasyczny, hybrydowy czy japoński, nie powinny temu zabiegowi poddawać się panie, które cierpią na:

grzybicę i drożdżyce skóry i paznokci,

stany ropne i infekcyjne,

stany alergiczne i alergie na którykolwiek z używanych podczas zabiegu preparatów,

choroby wirusowe.

Z manicure powinno się zrezygnować również w przypadku problemów z krzepliwością krwi, których konsekwencją są długo i trudno gojące się rany.

Przeciwwskazania do manicure klasycznego

Manicure klasyczny polega na nadaniu paznokciom kształtu dopasowanego do dłoni, wygładzeniu różnych nierówności paznokcia i w razie potrzeby odsunięciu i wycięciu skórek. Następnie paznokcie zostają odżywione i natłuszczone. Manicure klasyczny często jest kończony malowaniem paznokci lakierem.

Ponieważ podczas zabiegu skórki wycina się za pomocą specjalnych cążków, przeciwwskazaniem do wykonania manicure klasycznego są wszelkie przerwania ciągłości naskórka wokół paznokci, a więc skaleczenia, zadrapania, stany zapalne. Nie można go wykonywać również w przypadku zaniku płytki paznokcia.

Przeciwwskazania do manicure hybrydowego

Manicure hybrydowy jest malowaniem paznokci przy użyciu klasycznego lakieru do paznokci połączonego z żelem, dzięki czemu kolor na płytce utrzymuje się nawet do trzech tygodni. Mimo że jest to zabieg bezpieczny i, jak twierdzą kosmetyczki, można go stosować niemal bez ograniczeń, to również on ma pewne przeciwwskazania. Manicure hybrydowego nie powinny stosować z pewnością osoby, których płytki paznokcia są w kiepskim stanie – co prawda ten rodzaj manicure odżywia ją, jednak po dwóch tygodniach zmywa się go za pomocą zmywacza z acetonem, który nie jest obojętny dla paznokci. Może to pogorszyć stan paznokcia. Z manicure hybrydowego nie powinny korzystać również panie, które dopiero usunęły sztuczne paznokcie. Po tym zabiegu naturalne paznokcie są bardzo osłabione – należy im dać dwa tygodnie na naturalną regenerację.

Chociaż ciąża nie jest przeciwwskazaniem do wykonania manicure hybrydowego, nie poleca się go od ósmego miesiąca ciąży. Wynika to z tego, że w niektórych szpitalach lekarze i pielęgniarki ze względów bezpieczeństwa nie pozwalają na to, by matka miała podczas porodu pomalowane paznokcie.

Przeciwwskazania do manicure japońskiego

Manicure japoński polega na wzmocnieniu naturalnej płytki paznokcia za pomocą krzemionki z Morza Japońskiego, witamin, keratyny i pszczelego pyłku. Jednocześnie paznokciom nadaje się połysk dzięki wcieraniu specjalnej pasty. Mimo że jest to zabieg prozdrowotny, także jego nie powinno się wykonywać bezpośrednio po zdjęciu akrylowych czy żelowych paznokci. Cienka płytka, tak jak w przypadku manicure hybrydowego, musi mieć czas na regenerację. Problemem przy tego rodzaju manicure jest także nadmiernie spiłowana płytka paznokcia, co często łączy się właśnie ze stosowaniem sztucznych paznokci.

Uogólniając, dopóki wokół paznokci są jakiekolwiek rany, skaleczenia, stany zapalne, innymi słowy – gdy dłonie i paznokcie chorują, żaden manicure nie jest wskazany, ponieważ można doprowadzić do zaognienia już zaistniałych stanów chorobowych. Jeśli masz wątpliwości, czy paznokcie są już wystarczająco naturalnie zregenerowane, by poddać się zabiegowi, skonsultuj się z kosmetyczką.