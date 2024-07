1 z 14

Gwiazdy pokochały długie kamizelki! Ostatnio Paulina Smaszcz-Kurzajewska, Aneta Kręglicka i Paulina Drażba zaprezentowały się właśnie w takich przypominających płaszcze bez rękawów kreacjach. Naszym zdaniem to idealne rozwiązanie na jeszcze ciepłe i słoneczne dni... eleganckie jak płaszcze czy trencze , ale dużo bardziej przewiewne. Przygotowaliśmy dla Was aktualne propozycje z polskich sklepów. Do wyboru mamy wiele wzorów i kolorów: od klasycznej czerni i bieli po ostre róże. Z paskiem lub zapięciem na dwurzędowe guziki:)

Zobaczcie! Z pewnością znajdziecie wśród nich coś dla siebie!

