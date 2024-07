1 z 11

Odrobina słodyczy jeszcze nikomu nie zaszkodziła ;) Te cukierkowe, pastelowe kosmetyki w supercenach (wszystkie do 50 zł!) umilą ci życie - zwłaszcza jeśli jesteś na wiosennej diecie! Lakier do paznokci (zobacz: Tej wiosny na paznokciach rządzą pastele! Mięta, morela, błękit i nie tylko - wybierz swój kolor), aksamitna szminka, pachnąca wanilią kostka do kąpieli, miętowy balsam... Aż trudno się oprzeć!

Zobacz: Co nowego w perfumerii? Zaskocz wiosnę i przywitaj ją nowym zapachem - niekoniecznie cytrusowym ;)