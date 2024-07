Spośród wszystkich typów figury „jabłko” uważane jest za jedną z najbardziej problematycznych sylwetek. Jej charakterystycznymi cechami jest średniej wielkości biust, brak wcięcia w talii, duży brzuch, krągłe biodra, masywne uda, a jednocześnie szczupłe i zgrabne łydki. Kobiety o tym typie figury powinny skoncentrować się na wyeksponowaniu swoich atutów, czyli piersi i zgrabnych łydek.

Bluzki i swetry dla figury typu jabłko

Kobiety o typie figury jabłko powinny nosić bluzki odcięte pod piersiami lub marszczone na brzuchu, by w ten sposób zatuszować krągłości. Wszelkie szerokie pasy i spięte materiały zamaskują brak talii. Na wierzch najlepiej sprawdzą się proste długie marynarki oraz rozpięte swetry.

Spodnie i spódnice dla figury typu jabłko

Jabłuszka powinny nosić spodnie z szerokimi nogawkami, by wyrównać proporcje między górnymi a dolnymi partiami nóg. Duże kieszenie z tyłu odwrócą uwagę od krągłości. Spódnice powinny sięgać do kolan, by nie chować zgrabnych łydek. Zarówno spódnice, jak i spodnie powinny kończyć się nie na biodrach, a na pępku.

Spódnice, jak i sukienki powinny być w kształcie litery A, by wyrównać proporcje sylwetki. Najlepiej, by sukienka była dodatkowo odcięta pod piersiami, dzięki czemu brzuszek nie będzie tak widoczny, za to biust zostanie podkreślony.

Czego powinna unikać kobieta o figurze jabłka?

Kobiety-jabłka powinny unikać dużych, jaskrawych wzorów zarówno na bluzkach, marynarkach jak i spódnicach. Ubrania powinny być dopasowane, czyli ani zbyt obcisłe, ani zbyt luźne. „Workowate” ubrania zamiast zakryć niedoskonałości tylko je podkreślają. Jabłka mają zgrabne łydki, więc nie powinny ich chować pod spodniami „na kant” lub dzwonami. Króciutkie bluzeczki nie sprawdzą się, ponieważ tylko podkreślą wystający brzuszek.