Anna Lewandowska pozuje w modnym swetrze. Ten kolor i fason to must have na wiosnę 2023

Dorota Rabczewska Doda uwielbia luksusowe akcesoria modowe. Nigdy nie ukrywa logotypów drogich marek, ale trzeba przyznać, że taki styl całkowicie pasuje „jedynej królowej”. Jej niepozorna torebka warta jest tyle, co domek na wsi lub nowe auto typu Subaru Impreza. Niepozorna, ale luksusowa torebka Dody Luksusowa torebka Doroty Rabczewskiej pochodzi z kolekcji francuskiej marki Hermès z niemal 200 letnią tradycją. Producent słynie z biznesowych wyrobów skórzanych o minimalistycznym designie. Charakterystycznym elementem dla jego galanterii są suwaki i praktyczna forma. Aktualnie ceny niektórych modeli, w tym kultowego Hermès Kelly 25 , sięgają (nawet na rynku wtórnym) sum nieraz przekraczających 160 tysięcy złotych . Torebka Dody wykonana jest z gładkiej czarnej skóry, a jej niepozorny i prosty design zdobi drobna metalowa klamra. Wygodę użytkowania zapewniają dwie możliwości noszenia torebki: crossbody (długi paseczek) i top handle (uchwyt u góry). Podobne modele w wyprzedażach w sieciówkach można kupić już za 60 zł . Zobacz także : Katarzyna Cichopek w Nowym Jorku w wiązanych botkach z pazurem! Podobne modele są w wyprzedażach od 65 zł Do jakich stylizacji pasuje modna torebka w stylu Dody? Model torebki wybrany przez piosenkarkę jest bardzo uniwersalny. Pasuje zarówno do stylizacji z pazurem, nieco zwariowanych, jak i tych klasycznych, najbardziej poprawnych. Dzięki temu, że ta średniej wielkości torebka pomieści znacznie więcej niż smartfon i błyszczyk, może służyć na co dzień, na spotkania biznesowe, a także towarzyskie wypady. Będzie idealna również na weekendowy city-break . Dorota Rabczewska swoją klasyczną czarną torebkę nosi np. do luźnych dresów z tkaniny w kolorze jasnoszarego melanżu, modnych śniegowców, seksownego topu i awangardowego swetra Balenciagi. Torebka ta nabierze...