Chociaż w sezonie jesiennym modne są przeróżne wzory i kolory to sukienki mają jedną cechę wspólną – podkreślają kobiece kształty ze szczególnym akcentem na talię. W pracy powinnyśmy czuć się atrakcyjne, ale jednocześnie przestrzegać dress code’u.

Sukienki akcentujące talię

Talię podkreśli sukienka ołówkowa. Świetnie leży na kobietach o figurze klepsydry, a więc z wąską talią i obfitymi biodrami oraz biustem. Pasek dobrany do stylizacji jeszcze bardziej zaakcentuje wcięcie w talii. Sprawdzi się także jako dodatek do modnych w tym sezonie bardzo długich, powłóczystych sukien noszonych z zawiązaną kokardą na szyi czy nonszalancko przewieszonym delikatnym szalikiem. Takie stylizacje można zobaczyć na pokazach m.in. Cholé i Valentino. Talię podkreślą także sukienki w paski.

Modne paski do sukienek na jesień

Rodzaj paska dobieramy do koloru i fasonu sukienki, a przede wszystkim do sylwetki. Kobiety, które mają bardziej obfite kształty, powinny zrezygnować z bardzo wąskich pasków oraz zbyt szerokich. Szczupłe osoby mają większą dowolność. Kolor paska do sukienki do pracy powinien być stonowany i mieć odcień zbliżony do całej stylizacji. Paski świetnie podkreślą talię, gdy nosimy sukienki ołówkowe albo rozkloszowane.

Długość sukienki do pracy

Choć sukienki maxi są mniej praktyczne, mogą na nie postawić osoby wysokie i z długimi nogami. Przy niskim wzroście długa suknia optycznie skróci sylwetkę. Sukienka na jesień powinna mieć długi albo krótki rękaw, wraz ze spadającą na zewnątrz temperaturą chowamy do szafy sukienki szyfonowe i bez rękawów. Hitem wśród sukienek do pracy są te o długości ¾ i w intensywnych kolorach jesieni.

Kolory jesieni królujące na wybiegach

Jeśli chcemy wyglądać modnie i elegancko, powinnyśmy zwrócić uwagę także na kolor sukienki na jesień. Choć obecnie obowiązują trendy na ciemne kolory jesienne, np. fiolet czy bordo, to z powodzeniem możemy nosić kreacje granatowe, szare, czarne czy wzorzyste. Odpowiednie będą też brązy, rudości, a prawdziwym hitem są odcienie czerwieni, np. marsala.

