Aleksandra Żebrowska pokazała, co zrobiła z pampersem. "Zagadka niebieskiego paska rozwiązana"

Aleksandra Żebrowska niedawno po raz trzeci została mamą i już od jakiegoś czasu porusza w mediach społecznościowych tematy związane z macierzyństwem, które są uważane za trudne czy nawet kontrowersyjne. Jeszcze przed narodzinami synka zdecydowała się opowiedzieć o poronieniach i wyznała, że jest " w siódmej ciąży, na kilka dni przed moim trzecim porodem" . Teraz z kolei w charakterystyczny dla siebie sposób poruszyła temat karmienia piersią w miejscach publicznych, który już od kilku lat wywołuje ogromne kontrowersje. Aleksandra Żebrowska żartobliwym zdjęciem, na którym ma zakrytą twarz odpowiedziała na popularny i najczęściej słyszany przez mamy karmiące tekst: Może się Pani zasłonić? Tym charakterystycznym pytaniem opisała swoje zdjęcie. Aleksandra Żebrowska spełniła prośbę osób, które razi widok kobiety karmiącej, z tym, że nie zakryła dziecka, ale swoją twarz! Brawo za dystans i poczucie humoru. To zdjęcie zrobiło furorę na Instagramie! Internautki są zachwycone zdjęciem Aleksandry Żebrowskiej! Obserwatorki Oli Żebrowskiej na Instagramie są pod wrażeniem zdjęcia i tego, w jaki sposób porusza tematy ważne dla mam. To powinno trafic na plakaty promujace karmienie piersia 👏👌👍Cos pieknego I mega edukacyjnego . Jestes swietna 😍❤️👍 Hahah kocham Cie😍😍😍 Żyjemy w świecie gdzie piersi jako reklama opon TAK, matka karmiaca NIE... Dziękuję za ten post jako również matka piersią karmiaca ❤️ Fotografię skomentowały m.in. Patrycja Sołtysik, Anna Skura i Kayah. Nie zabrakło też krytycznych komentarzy, ale to potwierdza tylko fakt, że to nadal mocno kontrowersyjny temat. A tymczasem spójrzcie na to zdjęcie! Uśmiech na twarzy gwarantowany