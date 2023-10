Doda w ciągu 20 lat swojej kariery przechodziła różne etapy, jeśli chodzi o dobór stylizacji, ale dziś wielu uważa ją za ikonę stylu. Gwiazda nie boi się mocnych kolorów i wyrazistych materiałów, niezmiennie lubi też podkreślać zgrabną sylwetkę. Nie inaczej było kilka dni temu, gdy wokalistka pokazała się w jeansowej stylizacji.

Doda w jeansowej stylizacji

Bez wątpienia Dorota Rabczewska ma swój własny styl. Doda lubi nosić krótkie topy, kreacje typu bodycon i sukienki mini. Choć często stawia na oryginalne i niepowtarzalne zestawy, śledzi również najnowsze trendy. Miłośnicy mody wiedzą, że ostatnie sezony zostały zdominowane przez lata 2000. i modę na jeans. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę również wokalistka, która po raz kolejny pojawiła się w total looku wykonanym właśnie z tego materiału.

W sobotę 17 czerwca, Doda została przyłapana na mieście przez paparazzi w kombinezonie o długości mini bez ramiączek. Co ciekawe, wydaje się on być zrobiony ze starych spodni jeansowych. Doskonale widać kieszenie, zamki czy szlufki, które niegdyś bez wątpienia przytrzymywały w miejscu pasek. Do tego oryginalnego elementu garderoby piosenkarka założyła także jeansowe rękawy, jednak na największą uwagę zasługują buty gwiazdy.

Wokalistka do zestawu dobrała wysokie, wiązane kozaki, które zostały również wykonane z jeansu. Są one niezwykle efektowne i momentalnie zwracają uwagę. Warto dodać, że zanim gwiazda zaczęła pozować do zdjęć paparazzi, miała na sobie również nerkę od Prady. Ta torba wykonana jest z nylonu wyprodukowanego z przetworzonych tworzyw sztucznych zebranych w oceanach. Jej koszt to 1450 dolarów, czyli około 5900 złotych.

I jak Wam się podoba najnowsza stylizacja Dody?