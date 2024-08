Krzysztof i Maja Rutkowski lubią hucznie celebrować wspólne święta. Tym razem słynna para obchodziła 5. rocznice ślubu i nie odbyło się bez drogiego prezentu. Detektyw zaskoczył ukochaną luksusowym samochodem w pomarańczowym kolorze.

Maja Rutkowski i Krzysztof Rutkowski są jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Zakochani lubią żyć w luksusie i chwalić się nim w internecie. Niedawno Krzysztof i Maja świętowali pierwszą komunię świętą Krzysztofa Juniora, na którą 12-latek dostał aż dwa samochody: BMW E36 z silnikiem E46 za "skromne" 200 tysięcy. Tego dnia para świętowała również odnowienie przysięgi małżeńskiej, a wielka impreza trwała aż przez trzy dni. Detektyw wyznał w jednym z wywiadów, że całe przyjęcie kosztowało go około pół miliona złotych. Kwota może zwalać z nóg, ale Rutkowski nie zamierza oszczędzać na swoich najbliższych, co udowodnił podczas 5. rocznicy ślubu z Mają.

Krzysztof Rutkowski na 5. rocznicę ślubu postanowił podarować żonie luksusowy samochód. Maja Rutkowski pochwaliła się, co dostała od męża, a w najnowszym wpisie nie szczędziła mu miłych słów.

Jesteś każdą myślą, każdą nadzieją, każdym moim marzeniem, i nieważne, co przyniesie nam przyszłość.Każdy wspólnie spędzony dzień to najwspanialszy dzień mego życia.Jesteś nie tylko moim mężem, ale i najlepszym przyjacielem, i sama nie wiem, co więcej dla mnie znaczy !!!Jak zwykle nie przestajesz mnie zaskakiwać

- napisała Maja na Instagramie.