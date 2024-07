Goldie Hawn nie słynie z podążania za trendami, tylko ze swojego charakterystycznego, przerysowanego stylu. Na charytatywnej imprezie Hawn Foundation legendarna aktorka przeniosła swoją nonszalancję na wyższy poziom, pozując fotografom w oryginalnej... disco piżamie.

Goldie Hawn komplet składający się z dzwonów i luźnej narzutki zestawiła z satynowym topem na cienkich ramiączkach. W oczy szczególnie rzucało się odważne połączenie kolorów, wpisujące się w trend zwany "color blocking". Energetyczny kontrast między fuksją a fioletem sprawiał, że gospodynię imprezy (a prywatnie mamę Kate Hudson) było widać naprawdę z daleka.

Podoba wam się taki styl 70-latki? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

Goldie Hawn postarała się, by na swojej imprezie Goldie's Love In For Kids być w centrum uwagi.

East News

70-latka stylizację uzupełniła naturalnym makijażem i rozpuszczoną fryzurą z grzywką, która jest już jej znakiem rozpoznawcznym.

East News

W oczy najbardziej rzucało się odważne zestawienie kolorów w stylizacji.

East News

70-letnią gwiazdę na imprezie wspierała córka, Kate Hudson.