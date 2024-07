1 z 6

Ola Ciupa nawet na zakupach wygląda bardzo stylowo! Modelka została przyłapana w jednej z galerii handlowych w Warszawie z bardzo drogim plecakiem. Sportową stylizację Oli Ciupy uzupełnił skórzany plecak w kolorze brązowym od marki Louis Vuitton. Niestety nie należy on do najtańszych, bo jego koszt to ponad 7 tysięcy złotych! Gwiazdy jednak kochają luksusowe dodatki, dlatego nie oszczędzają na modnych gadżetach. Podoba Wam się plecak Oli?

Zobacz: Jak Ola Ciupa wspiera WOŚP? Tego na aukcję nie przekazała żadna inna gwiazda!