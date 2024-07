Stylizacja Nicole Kidman z gali rozdania nagród Women of the Year 2015 z pewnością nie zaskoczyła fanów aktorki. Kidman wyglądała - jak zawsze - stylowo i niebanalnie! Sukienka uszyta z pasków pastelowo-fioletowej, żółtej i czarnej koronki, o długości 7/8, ze stójką i długim rękawem to projekt z kolekcji Erdem na wiosnę i lato 2016. Nicole dobrała do niej szpilki w stylu retro od Ruperta Sandersona oraz czarną kopertówkę Jimmy Choo. Ten inspirowany latami 70. outfit przypadł nam do gustu! Niektórzy twierdzą jednak, że Nicole ponownie postarzyła się stylizacją... A wy jak oceniacie jej look?

