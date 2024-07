Nicole Kidman pojawiła się na rozdaniu prestiżowych Screen Actors Guild Awards w Los Angeles. Gwiazda wybrała na tę okazję niezwykle oryginalną kreację z kolekcji domu mody Gucci. Jej długa do ziemi suknia składała się z kolorowych pasków połyskliwego materiału wykończonych czarną lamówką. Przykuwała również uwagę głębokim dekoltem w kształcie litery V. Kreacja Nicole Kidman podzieliła krytyków. Jedni byli zachwyceni, inni nie pozostawili na aktorce suchej nitki. My uważamy, że stylizacja Nicole była z pewnością lepsza niż jej rola w filmie „Grace. Księżna Monako”, za którą otrzymała zaskakującą nominację do Screen Actors Guild Awards;) A Wy jak ją oceniacie?! ZAGŁOSUJCIE!

