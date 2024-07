Na premierze kalendarza „I… taki świat jest piękny” Natalia Siwiec zaprezentowała efektowną szarą sukienkę oraz… kolejną luksusową torebkę ze swojej wielkiej kolekcji. Tym razem celebrytka wybrała metaliczną kopertówkę z kolekcji Anyi Hindmarch. Ten niewielki model kosztuje ponad 5 tysięcy złotych. Naszym zdaniem, torebeczka świetnie pasowała do klasycznej szarej sukni z kolekcji Just Paul Prive. My jesteśmy zachwyceni stylizacją Natalii Siwiec, a wy? Co sądzicie o jej najnowszym zakupie, metalicznej torebeczce z metką Anya Hindmarch. Hit czy Kit?!

Natalia Siwiec na premierze kalendarza Omeny Mensah.

Jak wam się podoba sukienka Just Paul Prive. Hot or Not?

Natalia dodała do niej metaliczną torebkę z kolekcji Anyii Hindmarch.

Torebka Anya Hindmarch, cena około 5300 zł.

