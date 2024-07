Najlepiej ubrane gwiazdy 2012 roku

12 z 12

Ubiegłoroczna "Królowa modowych rankingów" nadal rządzi na salonach. Zna już swój styl i z brawurą zmienia look – z męskiego na superdziewczęcy. Ze spokojnego na seksowny i prowokujący. Pamiętacie jej stylizację w krótkiej białej sukience od La Manii? Zachwycająca! Każde jej wyjście to absolutna gwarancja perfekcyjności. W jej stylizacjach nie ma prawa do żadnych pomyłek, a idealnie dopełnia je biżuteria marki Tous, której ambasadorką jest gwiazd. Bezdyskusyjnie, Małgorzata Socha to Najlepiej ubrana gwiazda 2012 roku!

Gratulujemy!