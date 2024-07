10 najlepiej ubranych Polek roku

11 z 12

Największe zaskoczenie roku to Monika Brodka. Filigranowa dziewczyna z Żywca zachwyciła najpierw swoim głosem, a później także całą wizualną otoczką. Monika nie podąża ślepo za modowymi trendami, a zakłada to, w czym czuje się dobrze. Jak ryba w wodzie radzi sobie z łączeniem kolorów i motywów, które na pozór nijak do siebie nie pasują. Jesteśmy ciekawi dalszych modowych (r)ewolucji Brodki. Jak dla nas, bezdyskusyjnie zdeklasowała resztę rodzimych gwiazd, za co pozycja pierwsza. Brawo!