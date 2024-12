Za nami 9. edycja plebiscytu "Gwiazdy Party"! Nasi czytelnicy po raz kolejny mogli nagrodzić swoje ulubione gwiazdy i produkcje telewizyjne. W tym roku w sześciu kategoriach oddano ponad 228 tysięcy głosów. Czas ogłosić pierwszych zwycięzców! Oto wyniki w kategorii "program śniadaniowy" oraz "para roku"!

O tytuł ulubionego "programu śniadaniowego" walczyli "Pytanie na śniadanie", "Halo tu Polsat" oraz "Dzień Dobry TVN". Decyzją czytelników statuetka powędrowała do programu "Dzień Dobry TVN". Redaktor naczelny Party.pl, Bartek Ufniarz, miał okazję wręczyć ją podczas sobotniego odcinka programu!

Konkurencja w tej kategorii była bardzo silna, jednak czytelnicy Party.pl zdecydowali, że to właśnie Dzień Dobry TVN zdobędzie tytuł programu śniadaniowego roku. Świetne rozmowy, ciekawe tematy, intrygujący goście - to stałe wizytówki tego programu. Zmiany, które w nim zachodzą, jak na przykład dołączenie do grona prowadzących Macieja Dowbora, zawsze cieszą się sporym zainteresowaniem i uznaniem widzów. Serdecznie gratuluję całej produkcji i redakcji programu zwycięstwa!

mówi Bartek Ufniarz