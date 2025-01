Przed nami już 16. polsatowska edycja "Tańca z Gwiazdami". Program ruszy wiosną 2025 roku. Kogo tym razem zobaczymy na parkiecie? Lista uczestników jest coraz dłuższa, a w mediach co chwila pojawiają się kolejne nazwiska. Oto wszystkie informacje na temat nadchodzącej nowej odsłony hitowego programu.

"Taniec z Gwiazdami": kto wystąpi wiosną 2025 roku?

Poprzednia edycja "Tańca z Gwiazdami" okazała się wielkim sukcesem jeśli chodzi o oglądalność. Program przyciągał miliony widzów przed telewizory. 15. serię wygrali zaś Vanessa Aleksander oraz Michał Bartkiewicz. Kogo zobaczymy na parkiecie wiosną 2025 roku? Polsat oficjalnie przedstawił już kilka gwiazd, lista uczestników z tygodnia na tydzień jest jednak coraz dłuższa. Oto oni:

Blanka - wokalistka, reprezentantka Polski na Eurowizji 2023

- wokalistka, reprezentantka Polski na Eurowizji 2023 Maciej Kurzajewski - dziennikarz sportowy, prezenter, gospodarz m.in. "Halo tu Polsat"

- dziennikarz sportowy, prezenter, gospodarz m.in. "Halo tu Polsat" Ada Borek - artystka kabaretowa, znana z występów z kabaretem Nowaki

Maria Jeleniewska - influencerka oraz TikTokerka, którą śledzi 13,3 mln fanów

Nieoficjalnie zaś mówi się m.in. o udziale Grażyny Szapołowskiej, Tomasza Karolaka oraz Mikołaja Roznerskiego. Nie są to jednak potwierdzone przez Polsat informacje.

"Taniec z Gwiazdami": tancerze i tancerki 16. edycji

Duże emocje wzbudzają nie tylko zaproszone gwiazdy, ale również trenerzy, czyli najpopularniejsi tancerze i tancerki w Polsce. Wiemy już, że w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" gwiazdy będą uczyć:

Agnieszka Kaczorowska - powrót do programu po latach, po Kryształową Kulę sięgnęła z Krzysztofem Wieszczkiem

- powrót do programu po latach, po Kryształową Kulę sięgnęła z Krzysztofem Wieszczkiem Lenka Klimentowa - brała udział w pięciu edycjach "Tańca z Gwiazdami"

Wojciech Kucina - w poprzedniej odsłonie zadebiutował u boku Julii Żugaj

Pewne jest to, że w nadchodzącej edycji show nie pojawi się Hanna Żudziewicz, która na swoim Instagramie jakiś czas temu ogłosiła:

Kocham ten program, ale z powodu dużej ilości zobowiązań, na wiosnę muszę zrobić sobie przerwę. Oczywiście będę śledziła program i trzymała kciuki za uczestników. Wiem, że mam tu spore grono fanów programu, dlatego na pocieszenie napiszę , do zobaczenia w jesiennej edycji

W show nie zatańczy również Michał Danilczuk, który ma na swoim koncie występy z Jackiem Jelonkiem, Majką Jeżowską i Maffashion. Tancerz został bowiem jurorem w "You Can Dance", który po latach przerwy wraca do TVN.

"Taniec z Gwiazdami" 16: kto w jury?

Póki co Polsat nie informował o zmianach w składzie jury, w którym są Iwona Pavlović, Tomasz Wygoda, Rafał Maserak oraz Ewa Kasprzyk. W poprzedniej edycji w trakcie jednego z odcinków Ewę Kasprzyk zastąpiła Małgorzata Socha, wówczas pojawiły się plotki, że Polsat chciałby nieco odświeżyć skład. Są to jednak niepotwierdzone informacje.

Na kogo czekacie najbardziej? Ten news będzie aktualizowany na bieżąco!

