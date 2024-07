Ubrania z sieciówek to ostatnio ulubiony trend gwiazd. Rozsądnie, bo dzięki niewielkim pieniądzom potrafią zrobić piorunujące wrażenie. Przykładem tego są np. Doda, Natalia Lesz, Małgorzata Rozenek i ostatnio Ewelina Lisowska. Robiąca największą karierę z pośród wszystkich finalistów obu edycji polskiego "X-Factor", piosenkarka wczoraj zachwyciła swoją stylizacją na imrpezie w klubie Space.

Reklama

Ewelina ubrana w turkusową sukienkę w zabawny print prezentowała się bardzo stylowo. Model o nazwie "Love Me Love Me Not Dress" pochodzi z obecnej kolekcji Iron First i kosztuje zaledwie 50 dolarów, czyli ok. 160 złotych. W Polsce kreację można kupić drogą internetową, na oficjalnej stronie sklepu ifladies.com.

Do sukienki Ewelina dobrała ulubione buty Jefreya Campbella i rajstopy kabaretki. Całość prezentowała się, jak zawsze, dziewczęco i charakternie, brakowało jednak jej charkaterystycznego elementu, gwiazdki pod okiem.

Zobaczcie jak się prezentowała, i przy okazji przypomnijcie sobie jak odpoczywała na wakacjach: Lisowska pokazała fotki z Egiptu

Zobacz także

Reklama

Zobacz więcej zdjęć Eweliny w kolorowej sukience: