Rozpoczęła się 16. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Kultowe show Polsatu od lat gromadzi na parkiecie znane postacie polskiego show-biznesu, przyciągając rzesze widzów. Miłośnicy tańca i telewizyjnych emocji chętnie śledzą rywalizację, a w internecie nie brakuje gorących dyskusji na temat poziomu uczestników i typów na zwycięzcę. Jak podczas odcinka pierwszego poszło Maciejowi Kurzajewskiemu u boku Lenki Klimentovej?

Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova w "Tańcu z Gwiazdami" zachwycili jury

W niedzielę, 2 marca 2025 roku, na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" zadebiutowała para: Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova. Ich występ wzbudził ogromne emocje zarówno wśród publiczności, jak i jurorów. Maciej Kurzajewski, znany prezenter telewizyjny, zgodził się na udział w tanecznym show, traktując je jako sportowe wyzwanie i okazję do świetnej zabawy. Jego partnerką taneczną została Lenka Klimentova, dla której był to powrót na parkiet "Tańca z Gwiazdami" po trzech latach przerwy.

Para intensywnie przygotowywała się do pierwszego odcinka, spędzając wiele godzin na sali treningowej. Kurzajewski przyznał, że treningi były wymagające, a choreografia wyjątkowo trudna. Ich pierwszy taniec, który pozostawał tajemnicą aż do występu, okazał się niezwykle wymagający i zaskoczył widzów. Tuż przed rozpoczęciem programu, Maciej Kurzajewski otrzymał wsparcie od swojej partnerki życiowej, Katarzyny Cichopek, która namiętnie pocałowała go na ściance, dodając mu otuchy przed debiutem na parkiecie. Na widowni obecny był również jego syn, Julian, który kibicował ojcu podczas występu.

Występ Macieja i Lenki spotkał się z pozytywnymi opiniami jurorów, którzy docenili zaangażowanie i postępy pary. Publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami, a ich taniec stał się jednym z najważniejszych momentów wieczoru. Debiut Macieja Kurzajewskiego i Lenki Klimentovej w "Tańcu z Gwiazdami" można uznać za udany, a ich dalsze występy z pewnością będą bacznie obserwowane przez widzów i fanów programu.

Dobrze zacząłeś chłopaku - skomentował taniec Kurzajewskiego Rafał Maserak.

Bardzo mi się podobały twoje ściśnięte pośladeczki - wyznała Maciejowi Iwona Pavlović.

Jak jury oceniło występ Macieja Kurzajewskiego?

Rafał Maserak - 7

Ewa Kasprzyk - 8

Tomasz Wolny - 7

Iwona Pavlović - 6

Razem 28 punktów!

Fani zareagowali na występ Macieja Kurzajewskiego i Lenki Klimentovej w "Tańcu z Gwiazdami"

Fani z entuzjazmem zareagowali na występ Macieja Kurzajewskiego i Lenki Klimentovej w "Tańcu z Gwiazdami". W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy chwalących prezenteria za odwagę i zaangażowanie. Widzowie docenili jego determinację oraz świetną współpracę z doświadczoną tancerką. Nie zabrakło też głosów zaskoczenia, że Kurzajewski, kojarzony głównie ze sportowym dziennikarstwem, potrafił odnaleźć się na parkiecie. Wielu internautów kibicuje parze i trzyma kciuki za ich kolejne występy.

Nie spodziewałem się, że Maciej tak dobrze poradzi sobie na parkiecie! Widać, że włożył w to mnóstwo pracy. Brawo.

Lenka jak zawsze czaruje swoją gracją, a Maciej świetnie dotrzymuje jej kroku! Super występ.

Nie ukrywam, że byłam sceptyczna, ale Kurzajewski dał radę! Widać, że czerpie z tego radość, a to najważniejsze - czytamy w komentarzach.

