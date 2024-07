To kolejny raz kiedy u światowej gwiazdy możemy zobaczyć dodatki, które wcześniej miała na sobie Doda. Tym razem nasi czytelnicy zauważyli, że Christina Aguilera w sesji zdjęciowej do płyty "Lotus" jest ubrana w asymetryczne koturny nabijane ćwiekami. Model od Giuseppe Zanottiego za ok. 10 tysięcy złotych to nie lada gratka dla kolekcjonerów i prawdziwych fashionistek.

Doda w takich butach pojawiła się np. na imprezie urodzinowej magazynu "Flesz". W przypadku Christiny, styliści postawili na wyzywającą kreację i rajstopy kabaretki, natomiast Doda miała na sobie małą czarną od Alexandra Wanga i kaszkiet z River Island.

Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach mogliśmy oglądać podobne elementy w stylizacjach: Nicki Minaj i finalistki brytyjskiego "X-Factora" Cher Lloyd:

