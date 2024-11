18 nominacji w 6. różnych kategoriach - to oznacza jedno - ruszył nasz coroczny plebiscyt "Gwiazdy Party"! Po raz 9. czytelnicy Party.pl, z okazji naszych urodzin, wybiorą największe gwiazdy kończącego się 2024 roku. Nad wyborem nominowanych dyskutowaliśmy bardzo długo - w końcu gwiazd, które odnosiły wielkie sukcesy, nie brakowało. Czas jednak nagrodzić tych najlepszych. Poznajcie bliżej wszystkich, którzy mają szansę na naszą prestiżową nagrodę - w zeszłym roku statuetki powędrowały do takich osób jak Izabela Kuna, Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak czy Michał Szpak!

"Gwiazdy Party" - oto nominacje za 2024 rok

ARTYSTA

Sylwia Grzeszczak - za hit "och i ach", który nie schodził z list przebojów przez niemal całe lato

Doda - za spektakularne koncerty w ramach trasy "Aquaria Tour", która ma być zwieńczeniem estradowej kariery wokalistki

Wersow - za sukces pierwszej trasy koncertowej "Wersow On Tour" w kilku największych miastach w Polsce

OSOBOWOŚĆ TELEWIZYJNA

Karolina Gilon - bez jej charyzmy i ciętego humoru "Love Island" po prostu nie istnieje!

Marta Manowska - sukces programu "Rolnik szuka żony" to zasługa nie tylko bohaterów, ale i prowadzącej, która wspiera uczestników na każdym etapie show

Katarzyna Cichopek - powrót w wielkim stylu do Polsatu i to od razu w dwóch programach!

GWIAZDA SIECI

Andziaks - od lat inspiruje miliony widzów, i to dosłownie - jej kanał na YouTubie przekroczył MILION subskrybentów!

Oliwia Bieniuk - jej zabawny content (przy którym wykorzystuje wrodzony talent aktorski) na Instagramie zdobywa rzesze fanów oraz milionowe wyświetlenia!

Julia Żugaj - mówiąc influencer, myślisz Julia Żugaj. Doskonale radzi sobie nie tylko w sieci, ale także na scenie i... parkiecie "Tańca z Gwiazdami"!

OBJAWIENIE

Michał Danilczuk - choć w "Tańcu z Gwiazdami" debiutował rok temu (w parze z Jackiem Jelonkiem), to duetami z Maffashion i Majką Jeżowską oraz nieposkromioną pozytywną energią umocnił pozycję ulubieńca widzów!

Michał Kassin - mocny debiut w "Tańcu z Gwiazdami" - to przy nim Roksana Węgiel mogła rozwinąć skrzydła, a widzowie zachwycali się jego prezencją, umiejętnościami i niezwykłą wrażliwością!

Kuba Badach - długo czekaliśmy, aż zgodzi się na fotel trenera w "The Voice of Poland", ale warto było. Rzetelny, profesjonalny, empatyczny i niezwykle zabawny - juror marzenie!

PROGRAM ŚNIADANIOWY

"Pytanie na śniadanie" - w tym roku przeszło prawdziwą rewolucję - nowi prowadzący, nowe studio i nowe cykle - to coś, na co widzowie czekali!

"Halo tu Polsat" - kolorowa i przebojowa nowość Polsatu, która od samego początku emisji zdobyła rzesze widzów i stałą, wysoką oglądalność!

"Dzień dobry TVN" - inspirujące tematy, świetnie dobrane pary i udany eksperyment ze zmiennymi prowadzącymi - w studiu TVN nie ma nudy.

PARA ROKU

Sławomir i Kajra - razem na dobre i na złe, nie tylko w życiu prywatnym, ale i na scenie czy w telewizji. Widzowie już tęsknią za ich obecnością w "Tak to leciało", ale na szczęście muzycy nie próżnują, wydając nowe piosenki oraz teledyski i sporo koncertując!

Wojciech i Marina Szczęśni - choć mogliby nie robić nic, pasji do sportu i muzyki nie da się tak łatwo odstawić na bok. Marina z sukcesem wydaje kolejne single, z kolei Wojciech dołączył do... FC Barcelony, a to przecież piłkarski olimp!

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska - wychodzi na to, że ich instagramowa "Domówka" to był dopiero początek! Maciej z sukcesem dołączył do rodziny TVN, wszyscy czekamy również na debiut programu Joanny. Tymczasem Instagram aktorki to doskonałe źródło radości, uśmiechu, ale i inspiracji.

