Magdalena Narożna w trzecim odcinku 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" zatańczyła aż dwa układy i na parkiecie dała z siebie wszystko. Widzowie zauważają ogromny progres i są pod wrażeniem energii, jaką Narożna prezentuje na parkiecie. Niestety gwiazda "Pięknych i Młodych" nie może liczyć na przychylność jury, a ich niskie noty szokują coraz bardziej.

Są pary, które zatańczyły gorzej i dostały więcej punktów. Taniec Magdy i Piotra był cudowny i zasłużyli na więcej, oby nie odpadli piszą rozgoryczeni internauci

Fani apelują w sprawie Magdy Narożnej w "Tańcu z Gwiazdami"

​W trzecim odcinku 16. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" z programem pożegnała się Grażyna Szapołowska. Z kolei Magdalena Narożna i jej partner taneczny, Piotr Musiałkowski, zaprezentowali sambę. Niestety, ich występ nie zdobył uznania w oczach jurorów, którzy przyznali im 27 punktów, co było najniższą oceną za sambę tego wieczoru. Mimo trudności, Magdalena Narożna nie traciła nadziei i z determinacją podchodziła do dalszej rywalizacji. Gwiazda disco polo gotowa na dogrywkę i wierzy w swoje umiejętności oraz wsparcie partnera. ​

Fani są poruszeni tak niskimi notami od jurorów i podkreślają, że choć Magda Narożna nie jest czarnym koniem tej edycji, to zdecydowanie nie należy do grona gwiazd, które radzą sobie najsłabiej. Co więcej, Narożna musiała się w tydzień nauczyć dwóch układów tanecznych i zdaniem widzów poradziła sobie naprawdę dobrze, a punktacja była zdecydowanie za niska.

Po dzisiejszym tangu i sambie nie mogę uwierzyć, jakim cudem Magdalena znalazła się w dogrywce. Może nie jest top3 spośród uczestników tej edycji, ale absolutnie nie powinna szorować dna tabeli.Są pewne niedociągnięcia, które wypunktowała Pani Iwonka, jednak jej płynność i adekwatność w ruchu i świetna mimika mnie kupują!

Przecież Magda tańczy lepiej niż Pani Szapołowska czy Pani Magda Mołek

Madziu było pięknie… było więcej luzu, mniej stresu…a powtarza się historia z 'Twoją twarz brzmi znajomo'… (Rafał Maserak mogłeś dać punkt wyżej) jurorzy tendencyjni jak zawsze…pani Ewa Kasprzyk zrehabilitowała się ciutkę w drugiej ocenie

Internauci kibicują Magdalenie Narożnej w "TzG"

Fani "Tańca z Gwiazdami" mocno wspierają Magdę Narożną i mocno ją komplementują. Co więcej, padło też wiele słów, aby piosenkarka nie poddawała się i walczyła do końca, bo ma ogromne poparcie wśród widzów.

JAKA PETARDA. Ja w szoku normalnie

Jesteście bardzo dzielną parą, walczycie do końca

Pięknie, punktacja jakiś żart po raz kolejny...

Widzowie poruszeni odpadnięciem Grażyny Szapołowskiej z "Tańca z Gwiazdami"

Sytuacja z oceną Magdy Narożnej to nie jedyne emocjonalne wydarzenie związane z trzecim odcinkiem. Decyzja o odpadnięciu Grażyny Szapołowskiej też wywołała mieszane uczucia wśród widzów. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne komentarze wyrażające zaskoczenie i niezadowolenie z takiego obrotu spraw. Niektórzy fani uważali, że aktorka zasługiwała na dalszy udział w programie, podczas gdy inni byli zdania, że jej występy nie spełniały oczekiwań. ​Warto dodać, że Grażyna Szapołowska w drugim odcinku programu zatańczyła zmysłową rumbę, która została oceniona na 31 punktów.

